Expulsan a Panamá de Miss Universo 2024

La organización Miss Universe ha expulsado a la representante de Panamá, Italy Mora, a pocos días de que se lleve a cabo la edición 73 del certamen en la Ciudad de México.

La organización Miss Universe lamenta anunciar el retiro de la candidata de Panamá del certamen Miss Universe 2024. Esta decisión se ha tomado después de una exhaustiva evaluación por parte de nuestra comisión disciplinaria”, se informó en la página oficial del certamen.

Momentos después, la propia Italy Mora explicó su situación a través de una historia en Instagram.

El pasado 1 de noviembre de 2024 fui informada sobre mi salida del certamen Miss Universe. En momentos en que me preparaba para asistir a la noche de gala (de Catrinas en las Vizcaínas, en la CDMX), la organización me comunicó su decisión de que debía abandonar la concentración. Dicha medida se tomó por incumplimientos con salida de la habitación, lo cual admito ocurrió para maquillarme y recoger ítems personales. Lamentablemente confié y seguí indicaciones sin medir consecuencias. Sin embargo, quiero expresar que considero que fue una medida severa y que, en su lugar, podría haberse solucionado con un diálogo o llamado de atención”, explicó Italy.

“Este suceso ha sido difícil de asimilar en lo emocional, especialmente por el tiempo, esfuerzo, recursos y el apoyo de las personas que hicieron posible mi preparación para representar a mi país. A mis ciudadanos panameños, quiero decirles que siempre he llevado con orgullo el compromiso de representar a Panamá, y lamento profundamente no poder continuar en este camino hacia el certamen”, subrayó.

Por su parte, César Anel Rodríguez, presidente de Señorita Panamá Oficial, dio la postura de la organización mediante una transmisión en vivo.

“No tenemos ningún tipo de discordancia o conflicto con la organización… de hecho, hemos trabajado todo el día en conjunto para llegar a un comunicado y poder informarles que, lamentablemente, nuestro país no estará representado, por lo menos hasta el momento de hoy, en la próxima edición de Miss Universe.

“Lamentablemente, como joven que soy, cometió un error que no está dentro de lo que la organización puede permitir. Y Miss Universe tomó la decisión de retirarla del concurso”, enfatizó.

Comunicado de Italy Mora

Sobre mi salida de Miss Universo 2024

La decisión, anunciada por la organización del certamen en México, generó debate en redes sociales y entre los fans, que especularon sobre la causa de su salida. Una de las versiones que surgieron, aunque no confirmada por las fuentes oficiales, fue un supuesto altercado físico entre Mora y Celine Santos, Miss República Dominicana, en el que se afirma que la panameña habría lesionado a Santos durante un conflicto personal.

Camino de obstáculos

El camino de Italy Mora como Miss Panamá ha estado marcado por altibajos y situaciones complejas desde su coronación. Aunque su triunfo fue celebrado en un evento significativo, no estuvo exento de críticas y enfrentamientos, especialmente de sectores del público panameño. Durante las competencias, se reportaron incidentes en los que se le lanzaron comentarios negativos tanto en eventos en vivo como en redes sociales, afectando su desenvolvimiento en el escenario.

Pese a sus dificultades con la oratoria y a la inseguridad al hablar, Mora se destacó por su carácter humilde, reconociendo sus errores y mostrando disposición para mejorar. Esta honestidad y autocrítica le ganaron el respeto de algunos seguidores que valoraban su esfuerzo por cambiar​.

El ambiente hostil y los rumores constantes, incluido el manejo de situaciones en las que se involucraba la intervención de terceros en la organización, como el asesor Osmel Souza, contribuyeron a un entorno complicado. La salida de Mora de Miss Universo 2024, por un acto que algunos ven como una infracción menor y otros como un caso de aplicación extrema de las reglas, sigue generando opiniones divididas

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR