Pide Bienestar denunciar fraudes a programas sociales

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Pese a que hay denuncias de fraude en contra de personas que lucran con los programas sociales federales porque realizan cobros por “inscribir” a beneficiarios, no hay denuncias formales ante la autoridad investigadora sólo se hacen en redes sociales o por teléfono, dijo Luis Lauro Reyes Rodríguez.

El coordinador de los programas de Bienestar en Tamaulipas, dijo que la mayoría de las quejas provienen de municipios costeros como Matamoros, San Fernando y de la zona sur.

“Los programas sociales son de fácil acceso, pero no se cobra por ingresar, los servidores de la nación que son 490, recorren el estado para hacer las incorporaciones”.

Descartó que estos funcionarios tengan relación con los fraudes, a excepción de un trabajador que hace un año y medio fue dado de baja, al detectar que estaba cobrando la pensión de una persona fallecida, cuyo proceso tras la baja lo lleva la Fiscalía General de Justicia.

“Le pedimos a la gente no se deje engañar y no de incentivos a gente que está lucrando”, insisto tras avalarse que no es personal de Bienestar quien está realizando esas acciones, “es gente de fuera”.

Además aclaró que cuando el beneficiario de un programa fallece, está se da de baja y nadie puede seguir cobrando el apoyo.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA