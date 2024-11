VIDEO: Chris Martin de Coldplay sufre aparatosa caída durante concierto

El cantante Chris Martin sufrió una aparatosa caída en pleno escenario cuando daba un concierto junto a su banda Coldplay en Melbourne, Australia. El descuido del artista provocó el nerviosismo de los asistentes, quienes gritaron al ver accidente augurando lo peor debido a lo aparatoso que se vio.

Tras el incidente comenzaron a difundirse algunos videos desde diferentes ángulos del preciso momento de la caída en la que al parecer fue ocasionada debido a que Martin no dimensionó el tamaño del templete en el que se encontraba y además porque iba caminado se espaldas.

Cabe destacar que apenas hace unas semanas, la cantante estadounidense Olivia Rodrigo cayó por el mismo hueco cuando se acercó a saludar a sus fans. A pesar de lo aparatosa que se vio la caída no tuvo consecuencias graves para la intérprete y después de unos segundos continuó con su show.

Las caídas en los escenarios se han vuelto muy constantes, muchas veces tiene que ver con la iluminación, otras con los desniveles y algunas más, el vestuario de los artistas es el que ocasiona los accidentes. Afortunadamente solo pocos cantantes han salido con lesiones fuertes, mientras que otros logran reponerse de inmediato sin lesiones, como el caso de Martin.

La caída Chris Martin, vocalista de Coldplay ocurrió cuando hizo una pausa a su concierto para dirigirle una palabras al público Durante su presentación en el Marvel Stadium. De pronto cuando caminaba hacia atrás, no se percató que ya no había trampilla y cayó a un hueco donde se encontraban algunas personas del staff.

Para su suerte, los miembros de su equipo alcanzaron a amortiguar el impacto, por los que no sufrió lesiones aunque sí alcanzó a lastimarse los brazos y la espalda. Al momento de caer se escucharon los fuertes gritos de sus fans por la sorpresa y preocupación que esto les ocasionó.

“Esto no estaba planeado. Mucha gracias por atraparme”, dijo a las personas que alcanzaron a detenerlo antes de que se impactara contra el suelo.

The moment Chris Martin fell through a trapdoor right in front of me at the #Coldplay concert tonight. pic.twitter.com/qIdzMEGG0s

— Greg Briggs (@greg__briggs) November 3, 2024