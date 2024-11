Inolvidable goleador

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En el 2000 llegó al puerto jaibo para vestir la camiseta de las Águilas de Tamaulipas, en apenas 9 partidos demostró que venía hacer historia, Héctor Carlos Álvarez, fue para la celeste un goleador nato y que para muchos es el último ídolo que ha tenido la Jaiba Brava.

En nuestro segundo episodio de La Charla Con Manny, pudimos conocer más a fondo a este delantero argentino.

SU PRIMER BALÓN

Nos habló el delantero de su primera experiencia con el balón en su natal Argentina.

“Con mi viejo, con mi papá, a los cuatro años he empezado a jugar, mi viejo que fue, que me llevaba al fútbol y después viste de chiquito, a los cuatro años yo empecé a agarrar la pelota.”

¿Te enamoraste del fútbol?

Y siempre, el fútbol no lo cambió.

Si volviera a nacer, volviera a hacer fútbol.

¿Y cuándo te das cuenta que el fútbol te iba a dar para jugarlo profesionalmente?

No sé, porque uno no se da cuenta, pero yo a los 15 años, ,e fui a probar, necesitaban comprar un jugador un delantero y justo en ese momento yo tenía 15 años cumpliendo, ya cumpliendo 16 me eligieron a mí, yo fui a Banfield a los 16 y a los 18 ya estaba, debuté en mi primer partido contra San Lorenzo, un lunes por la noche, 12 de agosto, ganamos uno a cero, me marcaba Oscar Rugueri, me acuerdo todo y ganamos un acero con 18 años, debuté en primera.

¿Y cómo fue esa noche previa tu debut?

No sabía nada, yo un domingo a la noche, jugábamos lunes a la noche, yo estaba en la casa, estaba durmiendo y me hablaron para decirme que me iban a concentrar, no lo creía, pero si era real.

¿Cómo un chavo de 18 años, Héctor, entiende esa parte? O sea, muchos, se pueden perder en el transcurso de ese camino.

Gente que me hablaron, gente que me apoyó en todos los sentidos, antes era más difícil el llegar, pero el apoyo de todos entendí las cosas.

SU LLEGADA AL TAMPICO Y SU ENFERMEDAD

El delantero argentino nos contó del cómo llegó a las filas de las Águilas de Tamaulipas,

“Yo terminé contrato en Argentina, tenía que moverme, y llegué acá, pensé que venía a una segunda división, pero a la más cercana a primera división, llegué con Franco Zúñiga, tenía 21 años, jugué 9 partidos, anoté 9 goles, pero después me enfermé.”

¿Después te enfermaste, te fuiste del equipo?

Yo me enfermé, me tuve que ir, ya tenía un problema que no podía respirar, tenía agua en los pulmones, acá me hicieron estudios pero no estaba bien, me fui.

¿Te pegó duro eso, quisiste dejar el fútbol?

Si, no quería saber nada, no entrenaba, no hacía nada. Si fue grave, si no le daba la medicación necesaria y el cuidado que tenía que darle. Si era grave, sí fue grave, fue muy feo.

Cuando me voy a Argentina, que cambió la rutina de la medicación, eso ya no quería saber nada, mi viejo trabajaba en una fábrica allá, que es una fábrica muy grande. Y le dije, no me siento, no tengo ganas de volver a empezar de vuelta, no tengo ganas de jugar, porque no me consigue un transporte ahí para el trabajo, Yo era jovencito, tenía 22 años. Sí, 22, mi viejo me dijo no, porque no aguantas, por una prueba última vez, empecé a dudar, donde me llamaron de vuelta acá, vamos a un equipo para ascender, me arregle bien y me vine, me sentí de nuevo libre, contento por jugar al fútbol, lo demás es historia.

¿Qué significa para ti Águilas de Tamaulipas?

Mucho, fue mi primer equipo en México, eso es inolvidable, fui goleador, vivo de todo, esas finales ante Zitácuaro, jamás las olvido, era un grupo bueno, nos llevábamos todos bien, todos queríamos conseguir el título, para eso trabajamos, hicimos una armonía, la afición iba poco a poco al estadio, hasta que lo llenamos.

LA COPA LIBERTADORES

¿Cómo llegas a la Libertadores?

A mi me habló Carlos Ahumada, y me dijo, compré al Santos, vas a jugar con carnet único, lo podía hacer con León y con Santos, jugaba en viernes y me iba el avión privado de Ahumada a jugar la Libertadores, fue hermoso, fue una experiencia inolvidable, lo disfruté mucho.

SERGIO LIRA, UN GOLEADOR

Para muchos Álvarez es un ídolo, no lo comparan con Sergio Lira, pero lo ponen en ese nivel como un jugador que será recordado con la celeste.

“Sin palabras, Lira es otro mundo, otro planeta, él la rompió con todo aquí, yo no me comparó con él, jamás, yo lo respeto, es un goleador histórico en primera división, yo lo hice en segunda, me faltó mucho, pero quiere decir que algo bien hice. Entonces para que la gente me quiera. Y eso para mí es importante”.

SU LLEGADA AL CORRECAMINOS

¿Cómo llegas a Corre?

Yo quería venir a Tampico, pero no me quisieron, yo quería jugar e irme Argentina, pero no nos arreglamos o no me quisieron y no pude llegar, los únicos que me hablaron fue los Correcaminos, me habló de la Garza, nos arreglamos y me fui para allá, también me fue bien, metí muchos goles,

¿No te sentiste raro con esa camiseta?

Sí, lo vuelvo a repetir, uno viste, es trabajo, cuantos jugadores no han pasado as, la genta al principio no me aceptaba, pero con goles los fui convenciendo, clasificamos primero, peor nos topamos a León y ahí quedamos, pero me fue bien, pero te digo, mi cariño está con la Jaiba Brava, eso jamás cambiará.

QUIERE SER TÉCNICO

El argentino delantero manifestó que está listo para tener su primera oportunidad para dirigir, le gustaría y sueña con estar en el banquillo de la celeste.

“Estoy listo, estudie el curso, sin duda, que jugador no quiere salir campeón en activo y campeón como entrenador, ese es mi sueño, claro que me encantaría dirigir a la Jaiba Brava, pero a esperar los tiempos, ojalá se me de ese sueño, pero a trabajar fuerte para lograrlo”

Por. Manuel Hernández

Expreso-La Razón