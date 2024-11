Pepe Aguilar cuenta cómo Christian Nodal le pidió la mano de Ángela

Hace unos meses, el matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sorprendió a muchos, generando una avalancha de reacciones en redes sociales. Desde entonces, Pepe Aguilar, padre de la joven cantante, ha hablado de cómo tomó la noticia de la boda de su hija menor.

En una entrevista en el canal de YouTube de Mariano Osorio, el cantante compartió que está pasando por un proceso de duelo, pues se trata de una separación importante con su hija menor, con quien ha tenido un vínculo cercano.

Durante esta conversación, Aguilar también relató el momento en que Christian Nodal le pidió la mano de Ángela, destacando que, aunque se trató de un evento emotivo, también fue un proceso inesperado para la familia.

La pedida de mano de Ángela Aguilar

Pepe Aguilar detalló cómo fue que Nodal se acercó a él y a la familia para formalizar su relación con Ángela.

“Fue muy rápido, como es la usanza de ahora los jóvenes. Christian fue a hablar conmigo, con la familia, la verdad creo que ellos ya tenían una historia desde que estaban chiquillos, no sé nada la neta, no fueron novios ni nada, pero había habido un (acercamiento). Yo lo contraté la primera vez que fue a Estados Unidos, era una gira y ahí se conocieron. De hecho, actuó como en 18 shows”, explicó.

Pepe Aguilar también reveló que este acercamiento no fue una sorpresa, ya que los jóvenes se conocieron desde pequeños cuando Nodal trabajaba en algunos de sus conciertos en Estados Unidos.

Sin embargo, el compromiso y la boda fueron eventos que llegaron con cierta rapidez, algo que sorprendió especialmente al cantante.

El impacto de la boda de Ángela en Pepe Aguilar

Pepe Aguilar no ocultó que el matrimonio de Ángela a los 20 años lo tomó por sorpresa. La joven es la menor de sus hijos y ha sido particularmente cercana a él.

“Todas las expectativas las tenemos nosotros en la cabeza, o sea, yo llevo 28 años de casado con mi esposa y me case con ella cuando tenía 20 años”, comentó Aguilar.

El cantante se refirió a la experiencia de ver crecer y separarse de sus hijos como una “muerte de una forma de ser”, ya que implica soltar y permitir que ellos sigan sus propios caminos.

“Obviamente después de 20 años de tener completa y total responsabilidad por uno de tus hijos, de una hija que siempre estuvo muy cercana a mí, inclusive más que sus hermanos, es una muerte de una forma de ser, pero es el nacimiento de otro. La cosa es ver lo segundo, no se acaba la vida, se acaba una forma”, comentó.

Pepe Aguilar explicó que, con la partida de sus hijos, también surge la oportunidad de retomar su vida y pasar tiempo con su esposa.

“Es como si quisiera cambiarle los pañales, porque yo gozaba de cambiarle los pañales a mis hijos, ya no se hace, vas evolucionando, lo mismo de mi parte. Ya no quiero seguir batallando con cosas que ya no me competen con hijos de 26, 32, 25 y 21”, dijo, reflejando su deseo de liberar ciertas responsabilidades paternas.

En cuanto a sus hijos, Pepe Aguilar se mostró amoroso y comprometido, subrayando que siempre tendrán un espacio en su vida y en su hogar.

“Los amo y tienen su casa en la mía, lo que es mío terminará siendo de ellos, pero en este momento quiero volver a tener tiempo con mi esposa, quiero tener mi libertad. No estoy tan viejo. Creo que hace muchos años no tenía esta ilusión, esta tranquilidad, preocupación. Hace muchos años que la tuve y no se me quitaba”, agregó.

Pepe Aguilar descarta que su canción Cuídamela Bien sea para Nodal

Respecto a cómo ha observado la relación entre Nodal y su hija, Pepe Aguilar mencionó que Christian ha mostrado respeto y cariño hacia Ángela.

Además, aprovechó para hablar sobre su canción “Cuídamela Bien”, aclarando que su intención al escribirla no tenía ninguna connotación negativa.

“Aunque sé que Ángela está con alguien que la cuida muchísimo y la ama tremendamente pues sigue siendo mi hija. Es una canción que se acomoda con lo que está sucediendo, pero de aquí a diez años nadie se va a acordar y la canción va a seguir siendo relevante para alguien que pase lo que yo estoy pasando”, explicó.

A lo largo de la entrevista, Pepe Aguilar enfatizó su aprecio por Nodal, destacando que la canción no fue escrita con ningún tipo de morbo o con indirecta hacia la relación de su hija.

“No la generé con esa intención, no me importa qué piensen, no está hecha con morbo o con indirecta. Sí se casó mi hija, sí me dolió, sí quiero que la trate bien, sí se da a querer el canijo. Siempre me cayó bien”, compartió.

