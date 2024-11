Susana Zabaleta confirma que Ricardo Pérez le dio un anillo

CIUDAD DE MÉXICO.- Susana Zabaleta, reconocida actriz y cantante mexicana, ha vuelto a ser el centro de atención después de que en una entrevista se le viera con un anillo, lo cual desató rumores de un compromiso con el comediante Ricardo Pérez, su pareja actual.

En el video, que inicialmente tenía como fin promocionar uno de sus próximos espectáculos, Zabaleta aparece luciendo un anillo en su mano izquierda, gesto que sus seguidores interpretaron como una señal de compromiso.

La relación entre Zabaleta y Pérez, quien es 31 años menor que ella, ha capturado la atención del público desde que ambos hicieron pública su relación, y la reciente aparición del anillo en redes sociales ha alimentado las expectativas de una posible boda.

A pesar del interés de los fans y los medios, Susana Zabaleta ha sido discreta respecto a su vida privada. En un encuentro reciente con la prensa, fue cuestionada sobre el anillo y su relación con Ricardo Pérez.

Ricardo Pérez sí le regaló un anillo a Susana Zabaleta

Durante una entrevista con varios medios, Susana Zabaleta fue abordada por reporteros quienes aprovecharon la oportunidad para preguntar sobre el anillo. Ante la insistencia, Zabaleta respondió con humor.

“Estoy muy contenta la verdad, muy feliz. Estamos”, expresó, sin dar más detalles al respecto.

Ante la insistencia de la prensa, aclaró con un tono divertido que su novio sí le regaló un anillo, pero no habrá boda.

“Sí hay anillo, pero no hay boda. Porque no, porque ya, eso ya lo hicimos, ya lo hice, yo creo que eso se hace una vez, uno se casa una vez y no se vuelve a casar. Esa es mi manera y yo creo que eso hace sentir a mis hijos muy seguros. Siempre se los dije ‘nunca me voy a casar’, y yo creo que eso es muy importante”.

Esta respuesta, aunque no niega del todo la posibilidad de un compromiso, sí aclara que una boda no está entre sus planes, al menos en el corto plazo.

Susana Zabaleta agregó que, si alguna vez considerara casarse, solo lo haría si Slobotzky, colega y amigo de Pérez, fuera el sacerdote de la ceremonia, comentario que provocó risas entre los periodistas.

¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez adoptarían un bebé?

Además del compromiso y el anillo, la relación de Zabaleta y Pérez ha sido objeto de otros rumores. En el programa de comedia “La Cotorrisa”, conducido por Slobotzky y Ricardo Pérez, surgió la broma sobre la posibilidad de una adopción durante el reciente viaje de la pareja a Japón.

Slobotzky, en tono de broma, preguntó a Ricardo: “¿Si le diste o no el anillo a Susana en Japón?”.

Ricardo Pérez respondió aclarando que “No, no fue en Japón, porque ese chisme empezó cuando le vieron ese anillo en México y después nos fuimos a Japón”, indicó.

En esa misma conversación, se añadió otra especulación en forma de broma cuando Slobotzky preguntó a Pérez si él y Susana Zabaleta habían viajado a Japón con la intención de adoptar un niño.

“Sí queremos, güey. Vimos varios que iban así de camino a la escuela como bien ‘cutes’, eran como patitos”, bromeó.

Aunque la respuesta fue claramente en tono de comedia, la conversación avivó aún más la curiosidad del público, quienes ahora no solo especulan sobre un posible matrimonio, sino también sobre la posibilidad de que la pareja desee formar una familia.

La relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez

Desde que comenzaron su relación, la diferencia de edad entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez ha sido un tema de conversación constante. La actriz, con 60 años de edad recién cumplidos el 30 de septiembre, ha dejado claro que la edad no es un obstáculo en su relación con su novio, quien tiene 31 años menos que ella.

Ambos han mostrado tener una relación sólida, la cual comparten ocasionalmente en redes sociales y eventos públicos.

A pesar de la expectativa de sus seguidores, Susana Zabaleta ha mantenido su postura de no formalizar la relación en un matrimonio, reiterando que para ella esa etapa ya quedó en el pasado.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR