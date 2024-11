De marchante a… Dirigente del verde en Madero

Todo parecía que lo peor había pasado para el Partido Verde Ecologista de Tamaulipas, pero el “hambre por el poder” hoy lo ponen en una balanza que lo hacen ver como el nuevo enemigo de los Morenos.

Durante toda su vida política del PVEM en el estado, muchos personajes como Jesús González Macías vivieron a costillas de este organismo político, cuando corrieron a Chucho y sus amiguitos, pensamos que la tormenta había terminado, pero la llegada de Manuel Muñoz Cano, será peor.

Pues este “pelele” se ha convertido en un vil empleado del ex Gobernador Geño Hernández, es él quien se ha apoderado del Verde como su fuera una franquicia de garnachas.

El ex mandatario, desde que abandonó la cárcel aquella madrugada del 23 de agosto del año pasado del penal del estado de México, no ha dejado de soñar con regresar al poder, me queda claro que no entendió con la pastillita de “ubicatex” que le dieron con su derrota al Senado, el tipo anda desatado y hasta rebelde con los jefes de jefes.

Y , en el caso específico de Madero, Geño Hernández, ha hecho un desmother con el partido Verde, para empezar vendió la única regiduria a la que tenían posibilidad, la cual se la REGALARON a María Fernanda Ortega Cruz, ella es hija del secretario del Ayuntamiento saliente.

El ex funcionario Victorense, que nada tiene que hacer en esta ciudad, a todo mundo le juró por el “osito Bimbo” que desde el comité Nacional habían designado a su bebé ….

! Mentiroso!

Fue él quien pidió esta posición como pago a su trabajo municipal, pues se dedicó a realizar travesuras y maldades, lo cual le dejó muchos frutos, pues hasta casa nueva se compró en la Unidad Nacional, pues es un malquerido en Victoria, pero qué culpa tiene Madero.

Y ahora, El “güerito consentido”, se le ocurrió vender , por unos cuantos pesos , como si fuera una paca de ropa al Partido Verde de la Urbe Petrolera, para que se la dieran a un ex funcionario municipal totalmente gris e improductivo, David Alfredo Anaya Mosqueda, casi casi fue el NINi de la pasada administración local de esta ciudad, pues se la pasó cobrando y pateando el bote, sin dar resultados.

Llegó a un cargo de coordinadores de la nación apadrinado, por el dedazo de sus amigos de parranda, porque dicen que el chavo no vende ni un par de calcetines en el rodante, mucho menos tiene la capacidad para llevar al liderazgo de un partido.

En su currículum solo tiene un cargo público y ser locatario del mercado y de los mercados sobre ruedas, lo cual es muy respetable, pero finalmente es un bueno para nada, si lo googlea ni notas ni información ni currículum sale de él en los buscadores.

Hicieron un evento en las Gaviotas de la playa, pero no fue nadie, fue un evento ridículo y pobre, mínimo hubieran acarreado a los mapaches para que salieran en la foto.

Hay que recordarle al marchante que ser líder no se compra en el Oxxo, ni es un cargo que te lo pueden regalar los amigos, eso se gana, se trabaja y él ni ha trabajado ni se lo tiene ganado, será un vil gato de los que lo impusieron.

Una cosa es que David Anaya tenga prestada la charola del Verde, pero le aseguro que de ecologista no tiene ni el dedo chiquito, no se ha de saber ni la fórmula del agua, pues se nota que no sabe ni cómo cargar un perro, menos cómo regar una planta.

Éste es un madruguete más de las mentes perversas y malévolas que se han adueñado del verde a nivel local y estatal.

Esto es parte de porquería que ocurre en la política, pues ahora el Verde se perfila como enemigo de los Morenos en Madero, esa es la encomienda y la encomienda que han girado, que no se haga pato … David Anaya .

EX DIRIGENTE DEL VERDE SE DEDICARÁ A SUS NEGOCIOS

El ex regidor, José Luis Hinojosa, fue por varios años presidente del Verde en Madero, y ahora que se dio la renovación se dedicará a sus negocios.

Muchos años le tocó poner de su bolsillo para sacar adelante cada uno de los pendientes que tenían en el partido, pues los dirigentes estatales hasta las gorditas le gorreaban.

No le mandaban ni un peso para pagar oficina, él prestaba el lugar y hasta pagaba la secretaria, junto con el servicio del teléfono y del internet , eso lo saben ellos y lo sabemos

todos.

José Luis Hinojosa siempre se ha alineado a los cambios, y esta vez seguirá apoyándolos, desde su trinchera empresarial, siempre con los ideales del Tucán.

Como regidor fue uno de los que más trabajó en tiempos del ex alcalde, Andrés Zorrilla, se dedicó a su comisión y a despachar a los maderenses en cada una de sus peticiones, la neta no hay queja de su trabajo.

PANISTAS ANDAN DE ARRASTRADOS PIDIENDO CHAMBA

En los municipios de Tampico y Madero hay varios panistas que andan de arrastrados por buscar una chamba o por mantenerla.

Hay tiene el caso de Ismael Ramírez, quien ha sido asistente, de muchos alcaldes panistas y de candidatos, pero ahora le quiere jurar amor eterno a los Morenos, con tal de lograr llegar a la nómina.

Se supone que es empresario, pero se aferra a poder infiltrarse en la nómina, ha estado rogándole a los regidores como Alba Verástegui y Leticia Vargas, para que lo recomienden.

Y ahora hasta llega a los eventos de Madero muy bañadito y muy peinadito, como si fuera a su primera comunión.

Pero hay muchas voces que lo critican por andar mendingueando un salario, cuando muchos dicen que no tienen necesidad.

Y la guapetona de, Estefania Barrón, quien es más panista que el bolillo se olvidó del color azul y se pintó de guinda, lo que hay que hacer pa’ comer.

Anduvo en la campaña de Carlos Fernández y con el ex gerente de la Comapa, Gaby Guerra, ex empleada de la administración de Andrés Zorrilla , pero los traicionó y se puso de rodillas ante la 4 T.

Recuerde : !!! No se vale Chillar !!!

POR MARIO ALBERTO PRIETO