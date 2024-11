Familia encuentra dos pitones en su baño

AUSTRALIA.- Una familia en Queensland (Australia), se encontró con dos pitones en el baño de su casa, en un lapso de solo tres días. Drew Godfrey, experto de Hervey Bay Snake Catchers, fue el encargado de retirar a las intrusas, ambas pitones costeras o Morelia spilota mcdowelli, de la propiedad.

La primera llamada al equipo de rescate fue cuando la propietaria descubrió la primera serpiente mientras usaba el baño. Según relató Godfrey, “era una hembra que probablemente estaba allí empapando su piel antes de mudarse”. Apenas unos días después, los dueños de la casa volvieron a llamar, sorprendidos de encontrar otra pitón en el mismo lugar. En esta ocasión, el visitante inesperado era un macho, que según el experto, probablemente había seguido el rastro de olor dejado por la hembra.

Hervey Bay Snake Catchers compartió fotos del segundo rescate en su cuenta de Facebook, mostrando a la pitón en el baño y sostenida por el propio Godfrey.

“Otra pitón de alfombra costera en el mismo baño que hace unos días”, escribió la compañía en tono humorístico junto con las imágenes. Los comentarios de los usuarios no tardaron en llegar, y algunos admitieron que ya no se sentían seguros en sus propios baños. “Nunca me siento en un inodoro sin mirar primero”, comentó un usuario, mientras otro bromeó: “Por eso enciendo la luz del baño durante la noche”.