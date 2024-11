Policías Estatales a la cárcel?

Al final del día la presidenta de México CLAUDIA SHEINBAUM no espero los resultados oficiales respecto al triunfo obtenido por el presidente de Estados Unidos DONALD TRUMP como lo había dicho teniendo si o si que hacerlo al igual como lo hicieron decenas de signatarios de otros países que simplemente dejaron a un lado todo tipo de vagas actitudes que en nada ayudan y si todo lo contrario.

Esto debió de entenderlo muy bien la presidenta SHEINBAUM quien como se puede observar no comulga con la política menos con las actitudes que rayan en lo belicoso del irascible y nuevo presidente del país vecino, en pocas palabras mejor llevar la fiesta en paz y buscar la manera de conciliar y sobre todo dialogar con el nuevo mesías de norteamérica.

No obstante los mensajes de felicitación enviados a su homólogo estadounidense, se espera en breve que este marque su postura sobre nuestro país la cual ya la ha adelantado un poco sobre todo en materia de migración, seguridad y economía y donde la las cosas no pintan para nada bien.

Lo más triste del caso es que desde ahora como siempre sucede no tan solo con TRUMP sino con cualquiera que haya sido, la sumisión será absoluta, o alguien cree lo contrario.

Nomas de arranque más temprano que tarde las autoridades federales empezarán sino es que ya lo hacen a sellar e impedir el paso a los miles de migrantes que a diario se internan sin problema alguno al país, es decir, avanza el primero de los varios síntomas de sumisión.

En otro tema apenas se dieron los nombramientos de algunas y algunos de los nuevos funcionarios del gabinete del ayuntamiento capitalino y se comienza a verter oscura información sobre varios de ellos como sería el caso de JAVIER CORDOBA GONZALEZ flamante titular de Seguridad, Tránsito y Vialidad de la ciudad.

Del referido personaje se comienza a filtrar supuestas denuncias por varias irregularidades cometidas, las más, apoyadas en un presunto influyentismo que tiene de capa caída y aterrorizados a miembros ligados en su devenir cotidiano.

En tanto de acuerdo a lo establecido por la ley el Presidente de la Junta de Gobierno del Legislativo HUMBERTO PRIETO HERRERA manifestó que el proceso de desafuero en contra del Presidente del Tribunal Electoral EDGAR DANES ROJAS va en marcha, en pocas palabras al denunciado sujeto por acciones de tipo sexual en contra de una damita y un menor de edad le quedan pocos días de libertad.

El último clavo en el ataúd fue la negativa pronunciada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien desestimará la impugnación realizada por el torvo sujeto, así las cosas.

En otro asunto pese a que policías de la Guardia Estatal involucrados en el asesinato de un joven de apenas quince anos de edad en Reyonosa trataron de manera abusiva y cobarde deslinadarse del crimen cometido, finalmente salio a flote la verdad siendo ellos quienes de manera artera y sin compasion alguna dieron muerte al jovencito.

Como es sabido el pasado mes de octubre dichos elementos de la mentada “corporación” pretendieron por todos los medios hacer creer que fue el infortunado jovencito quien había sido el culpable al agredir a los policías, tema que fue evidentemente desmentido y aclarado.

Lo anterior evidencia contundentemente que de poco sirven los millones de pesos que se invierten en capacitación y otro tipo de preparación y que por cierto cada que culmina cualquier “ curso” las autoridades y jefes de dicha “corporación” se desgañitan diciendo a los cuatro vientos que ya existe una mejor policía, mejor preparada en fin una bola de bondades y atributos que en los hechos es simplemente basura y de ello, hay mil ejemplos, el suscitado en Reynosa es uno de ellos.

Lo bueno de todo esto es que los implicados en el cobarde asesinato seran si otra cosa no sucede puestos en prision.

En otro tema el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA al inaugurar el evento “El Espacio Para la Sostenibilidad” celebrado en el Centro de Convenciones “Mundo Nuevo” de H. Matamoros manifestó que la comunidad tamaulipeca que se ocupa del estudio del entorno espacial saldrá fortalecida del Congreso Nacional de Actividades Espaciales 2024, será -dijo- a partir de este día una referente dentro de la industria espacial nacional e internacional.

El Jefe del Ejecutivo Estatal fue acompañado por SALVADOR LANDEROS Director General de la Agencia Espacial Mexicana, también por el doctor RODOLFO NERI, primer astronauta mexicano en ir al espacio.

Ahí mismo el mandatario estatal signó la carta de intención entre la AEM y los gobiernos estatal, municipal y la empresa Infinity City Space donde se sientan las bases para impulsar el desarrollo y la aplicación de la tecnología espacial en la entidad.

