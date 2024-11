Zoe: la niña con grandes sueños

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Apenas tiene nueve años, pero habla con una mentalidad de muchos años más, Zoe Martínez, es una jugadora destacada de fútbol, juega con Cracks FC y al fútbol llegó por una mera coincidencia, ahora tras haber practicado gimnasia, taekwondo y básquetbol, ha encontrado lo que realmente quiere: ser futbolista profesional.

Aunque aún es muy chica de edad, en su mirada y su voz se nota el convencimiento y determinación de buscar cumplir ese sueño.

“Yo estoy dispuesta a dejar mi ciudad, a dejar mis amigos, a mis papás… no tanto, me los llevaría (entre risas), pero quiero llegar a jugar en la Liga Mx y ojalá pueda llegarme esa posibilidad”, dijo Zoe.

Aficionada al América y a Cristiano Ronaldo, y con esa mentalidad que tiene su equipo y jugador favorito de ganar y ganar, ella busca hacerlo desde su trinchera, pero esto no sólo lo ha demostrado en el fútbol pues Zoe es una auténtica atleta.

Este sueño no empezó hace mucho tiempo, aunque sí sabía que era el fútbol, fue hasta hace un año que se animó a practicarlo, pues antes pasó por el deporte ráfaga: el básquetbol.

“Yo estuve en básquetbol, me interesaba porque lo veía mucho, mi hermana jugó, entonces yo también quería, fue el primer deporte que me metí”, mencionó.

Después al mismo tiempo estuvo en gimnasia, “yo descubrí que era flexible desde antes, entonces quise ir y estuve un buen tiempo, iba a Gymnast Center y estuvo compitiendo en algunos torneos, fue una experiencia muy buena”, señaló.

SU PASO AL FÚTBOL, GRACIAS AL WALMART

¿Cómo una ida al Walmart puede cambiarte la vida? Pues eso lo explicó Zoe, quien gracias a una visita a ese centro comercial, se encontró al que ahora es su entrenador, Nazario Flores, sus papás ya lo conocían y ahí empezó todo.

“Fuimos al Walmart y nos encontramos al profe Naza, yo iba con mi mamá y queríamos un centro de mesa y un balón, pero no había, ahí el nos dijo dónde podríamos encontrar, y como mi mamá ya le había comentado que yo quería jugar fútbol él nos invitó y ya me trajeron”, señaló.

Aunque ya tenía la intención de jugar este deporte que le apasiona a su padre, Zoe necesitaba ese ‘empujón’ y con la historia del Walmart lo recibió y empezó así el sueño.

“Ya había estado en otros deportes como lo dije y el fútbol fue el último y el que más me apasiona, empecé bien, no batallé para adaptarme a este deporte”, dijo.

A pesar de ser ‘novata’, la jugadora victorense empezó a demostrar su talento en la cancha, “tuve mi primer Estatal, la verdad fue una experiencia muy buena, me fue muy bien, mi afición (ambición) era ir a un torneo y lo cumplí”, puntualizó.

La campeona del Estatal con el equipo Cracks FC, una experiencia única y que nunca olvidará, “fue algo muy bonito, nunca lo olvidaré el ser campeona Estatal con mucha porra, después ir al Nacional y destacar allá, la verdad si fue bonito”, expresó.

También Zoe fue parte del equipo de Formación GR, que recién quedó campeón de la Copa Nacional de Kamas INPODE, “fue una experiencia bonita, el jugar con niñas, demostrar que tenemos nivel y ser campeonas, gracias a mis compañeras pude ser campeona de goleo, fue muy bonito recibir ese trofeo”, dijo.

Todas esas experiencia le han ayudado a tomar la decisión, “ya me voy a dedicar al fútbol, me gustaría llegar a la Liga Mx, a jugar en el América, salir (a Europa), lograr muchas cosas, no va a ser fácil pero entrenaré mucho”.

QUIERE SER LA MEJOR DE VICTORIA Y TAMAULIPAS

Aunque tiene sólo nueve años, Zoe tiene una mentalidad ganadora, de competencia, de alguien que busca ser la mejor en todo lo que hace, y por ello fue clara, “yo quiero llegar a ser la mejor jugadora de Ciudad Victoria y Tamaulipas”.

“Me siento orgullosa de mi, del trabajo que he hecho, de mi profesor Naza, que él me ha ayudado a mejorar, y sé que podré lograr muchas cosas que me proponga”.

Finalmente agradeció a sus padres y familia, “les quisiera agradecer y decirles que los quiero, que gracias a ellos he podido estar en muchos deportes pero ahora en el fútbol me apoyan”, ante ello dijo que más adelante estaría dispuesta a hacer los sacrificios que sean necesarios para cumplir el sueño incluso si es necesario alejarse un poco de sus padres, pues en algún momento quiere que la vean en un estadio jugar.

Con una mentalidad de campeona y el apoyo de sus padres, Zoe sabe que su camino hacia la Liga MX Femenil y sus sueños en el fútbol apenas comienzan, “voy a trabajar muy duro para llegar lejos”, asegura con una mirada llena de ilusión y firmeza.

Ciudad Victoria ya la ve como una promesa, y, con cada entrenamiento, Zoe está decidida a demostrar que no hay sueños demasiado grandes cuando se tiene la valentía para perseguirlos.

Por Daniel Vázquez

Expreso-La Razón