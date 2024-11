“Él no me hablaba, parece que estaba enamorado de mí”, Itatí Cantoral revela que Pedrito Fernández la ignoraba al grabar

MÉXICO.- Uno de los proyectos más exitosos de Televisa, es sin duda la telenovela ‘Hasta que el dinero nos separe’, protagonizada por Itatí Cantoral y Pedro Fernández, quienes gracias a dicho proyecto hoy pueden cotizar como personajes principales.

La telenovela incluso se está retransmitiendo actualmente por el Canal de Las Estrellas y se encuentra entre los contenidos más vistos de la televisión nacional.

La famosa reveló que aunque al final de la telenovela, él hasta la invitó a la celebración de votos matrimoniales, durante toda la grabación de la telenovela no hablaron, debido a que al parecer a él su esposa no lo dejaba hablar con ella.

“Él no me hablaba, no me dirigía la palabra, y parece que estaba enamorado de mí, pero no”, señaló, ante la pregunta de si conocía el motivo por el que no le hablaba, Itatí respondió: “no sé si lo tenía prohibido por la esposa, que en paz descanse, le mando un beso, la quiero mucho, me cae muy bien (…) no tengo la menor idea pero no nos hablábamos”.