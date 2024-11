En EU Padre ahorca a un empleado tras reunirse a solas con su hija menor de edad; lo transmitió en Facebook

ARIZONA, ESTADOS UNIDOS.- Un padre de familia fue arrestado en Arizona tras grabarse a sí mismo mientras estrangulaba a un empleado del Departamento de Cuidado Infantil, en la ciudad de Mesa. El video fue transmitido en sus redes sociales, lo que permitió que las investigaciones en contra de De’Andre Johnson’s, de 32 años de edad, procedieran y terminara en la cárcel.

Los hechos cobraron gran revuelo en la ciudad de Mesa, luego de que el padre transmitiera en vivo el ataque en su página de Facebook. Si bien, al principio recibió fuertes críticas por parte de la comunidad, tras revelar por qué cometió el ataque al empleado, varios cambiaron de opinión.

El video transmitido en Facebook muesta el momento exacto en que el padre se coloca justo a un lado del empleado, mientras se encuentra al interior del Departamento de Cuidado Infantil de Mesa, justo cuando el joven pasa a su lado y aprovecha su oportunidad para estrangularlo por detrás, una técnica también conocida en las artes marciales como el estrangulamiento mata-león.

“Anybody else think it’s okay to take little girls into a room? (Alguien más piensa que está bien meter a pequeñas niñas en un cuarto)”, cuestionó tras finalizar el ataque.