Estos son los últimos mensajes de la tripulación del Roque Rojas 1

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Los familiares compartieron con La Razón los últimos mensajes que recibieron en Altamar.

El primero del día 4 fue registrado a las 8 de la mañana por parte del Capitan José del Carmen Barreda Martínez.

“Me dijo que estaba buena la pesca. Ahí se defiende mana, ahí la llevamos y como para mediados de mes, primeramente Dios, los regresamos ” comparte Enriqueta Barreda Martinez Hermana del capitan.

“Me dijo que estaba muy dura la marejada, eso fue lo que comentó y me dice : es que casi no se ote nada, te voy a marcar más tarde” comparte Mari García, su esposa.

Blanca Estela González, novia de Samuel García López comparte:

“Nunca olvides k te amooooo muchísimo y k siempre estás en mi mente y en mi corazón

Esta un surestaso de más de 100 km y hay un marejadal k yo creo no vamos a trabajar.

X eso no te eh marcado x k el CAP no kieres k salgamos ala cubierta x k no kieres k nos vayamos a caer al agua.

La última comunicación fue a las seis de la tarde con Rosa Fabiola Martinez Araiza, esposa de Miguel Angel Cortes.

“Me dijo que estaba el tiempo muy feo. Se oía entrecortado y después colgó”.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón