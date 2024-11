Adrián Marcelo revela que le seguían pagando tras dejar LCDLFMX

MÉXICO.- El creador de contenido Adrián Marcelo compartió recientemente más detalles sobre su participación en un popular reality show de famosos y sobre el pago que recibió tras abandonar el programa.

Durante una entrevista, explicó los motivos que lo llevaron a guardar silencio sobre su experiencia en el programa y dio a conocer que su pago fue parte de un acuerdo previamente estipulado que respetó hasta el final, sin importar su permanencia en el show.

Por otra parte, en la misma entrevista, Adrián Marcelo mencionó que algunos de los participantes del reality show como Arath de la Torre llegaron a recibir información del exterior.

Adrián Marcelo reveló que una de las razones por las que tardó en hablar de su relación laboral con la televisora y su salida del reality show fue porque requería la aprobación de su equipo legal.

Al respecto, explicó que debió esperar para evitar problemas contractuales y permitir que se “enfriaran” ciertas tensiones.

En cuanto a su remuneración, Adrián Marcelo explicó que el acuerdo no solo incluía el pago por las semanas en las que participó, sino también una compensación por el resto del tiempo de duración del reality.

Esta disposición fue parte de los términos acordados antes de su salida de la producción.

“Me pagan lo trabajado y aparte lo no trabajado, me pagan también las semanas que no estuve como habíamos quedado”, aclaró Adrián.

Uno de los momentos más controversiales de la participación de Adrián Marcelo en el programa fue el enfrentamiento que tuvo con el también participante Arath de la Torre.

Durante la entrevista, Adrián compartió que un ejecutivo filtró información clave del exterior, lo cual habría influido en las acciones de Arath dentro del programa.

“Yo también tengo mis herramientas, entonces el domingo le digo eso a Arath, Arath se mete dos horas, que ya me enteré y eso te lo digo aquí como exclusiva, me dijeron que un ejecutivo bajó a convencerlo que no se fuera y ahí es donde le dan información de que yo estoy siendo señalado por una secretaria de la mujer, que me quieren quitar la cédula. Le informa que Ricardo Peralta está perdiendo seguidores”, relató Adrián en la entrevista.