Así fue cómo Gala Montes se dio cuenta que es bisexual

“Desde niña, como desde la primaria, como que ahí dije: ‘algo está mal’, ahorita sé que no y por eso salí del clóset, eso no es vida. Yo quiero conocer chavas y conocer chavos, es mi vida, pero en ese momento pensaba: ‘esto está mal’”.

Gala Montes explicó que tras el problema que tuvo con su mamá por fin decidió salir del clóset y que no lo había hecho antes porque le preocupaba lo que dijera su madre.

“Me di cuenta de que lo que me estorbaba era lo que pensaba mi jefa, yo soy estoy y si me amas me aceptas. Lo que me preocupaba era mi mamá”.