Lidera en sentencias la justicia familiar

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Poder Judicial Tamaulipas (PJE) se ubica en el lugar 17 del país en número de sentencias emitidas con 14 mil 468, de un total de 775 mil 819 que se emitieron en México en 2023. Los datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE), indican que en la entidad, de las 10 mil 161 sentencias emitidas, correspondieron a la materia familiar, 3 mil 854 civil y apenas 453 del ramo penal, siendo este último, el rezago más importante de las y los juzgadores tamaulipecos, que los coloca en el lugar 24 del país.

En comparación, los jueces del Poder judicial de la Federación (PJF) en Tamaulipas, reportaron en esa anualidad 825 sentencias emitidas (condenatorias, absolutorias y mixta), ubicando a la entidad en el lugar 12, de las que 708 fueron condenatorias, 648 para hombres y 49 mujeres, 11 no fueron identificados. De las sentencias absolutorias (113), para los hombres fueron 94 y 18 para mujeres; una no fue identificado, mientras que de las sentencias mixtas fueron cuatro las emitidas a hombres.

Durante 2023, a nivel nacional se reportaron 2 millones 190 mil 592 asuntos (materia penal y justicia para adolescentes, civil, familiar, mercantil), ingresados y un millón 377 930 determinados y/o concluidos por los órganos jurisdiccionales de los Poderes Judiciales del Estado en todas las materias, un aumento del 1.7 y 4.3 por ciento, respectivamente, con relación al 2022.

Tamaulipas se posicionó en el lugar 14 en el país con 61 mil 742 asuntos ingresados el año previo, de los que 45 mil 852 fueron determinados o concluidos, de acuerdo con los datos del Inegi.

En cuanto a las causas penales ingresadas a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado, sumaron mil 821, ubicando a la entidad en el lugar 27 del país con asuntos ingresados, correspondiendo 127 a justicia para adolescentes y mil 694 en materia penal para personas adultas.

En cuando a las causas penales ingresadas únicamente durante el año previo a los juzgados o tribunales de enjuiciamiento o juicio oral federal en la entidad, sumaron 316.

Por cuanto hace al número de conclusiones de las causas penales registradas por los órganos jurisdiccionales del Poder judicial de Tamaulipas en ese año, independientemente de que las causas penales hayan ingresado durante el año o en ejercicios anteriores. Los datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE), ubican a la entidad en el lugar 13 del país con 3 mil 334 conclusiones, de las que 3 mil 211 son del ramo penal para personas adultas y 123 de justicia para adolescentes.

El año previo, en Tamaulipas se registraron 2 mil 707 delitos, colocando a la entidad en el lugar 26 en el país, de la totalidad, 2 mil 544 corresponden a la materia penal para adultos, sea en el sistema tradicional, sistema penal acusatorio (juzgados de control o garantías).

Mientras que 163 delitos correspondieron a la justicia para adolescentes, incluyendo el sistema escrito o mixto, sistema oral y sistema integral de justicia penal para Adolescentes (juzgados de control o garantías). Los principales delitos que se registran en la entidad en causas penales son en primer término, violencia familiar, robo, contra la salud relacionados con narcóticos, lesiones, daño a la propiedad, homicidio, corrupción, incumplimiento de obligaciones familiares, amenazas y fraude.

De la totalidad de delitos en 2023, en Tamaulipas mil 996 personas adultas fueron procesadas y/o imputadas por algún juzgador del Poder judicial del Estado, en 39.4 por ciento se vinculó a proceso, un 7.2 por ciento el juez o jueza determinó que no había pruebas suficientes para vincularlo a proceso y en 53.4 por ciento, no se identificó el tipo de determinación.

A detalle, de acuerdo con la información proporcionada por el Poder Judicial del Estado (PJE) al Inegi para el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE), se informó que en la conclusión de las causas penales, a 708 personas adultas se les emitió una sentencia condenatoria/sancionatoria, 648 hombres, 49 mujeres y en 11 casos no se identificó el sexo de la persona.

Hubo también 113 sentencias absolutorias para igual número de personas juzgadas, de las que 18 se trató de mujeres, 94 hombres y en un caso no se identificó el sexo de la persona. Mientras que hubo cuatro resoluciones mixtas emitidas por un juez o jueza estatal, tratándose de en todos los casos de varones.

JUSTICIA ALTERNATIVA

A nivel nacional, durante 2023, los órganos o centros encargados de la aplicación de justicia alternativa y/o mecanismos alternativos de solución de controversias de los PJE reportaron un total de 247 mil 183 expedientes abiertos. De estos, 10 millones 234 mil 804 expedientes fueron concluidos y 10 mil 413 expedientes pendientes de concluir, en todas las materias.

En Tamaulipas se abrieron 3 mil 710 expedientes abiertos en todas las materias, destacando la materia penal con mil 688 asuntos, 774 de materia comunitaria o vecinal (conflicto con vecinos). Se abrieron además 536 expedientes correspondientes a la materia penal, ubicando a la entidad en el noveno lugar con más asuntos penales que se busca resolver a través de la justicia alternativa; hay otros 477 de civil y 235 de materia mercantil.

Aquí los principales delitos que se busca solucionar a través de un mecanismo alternativo son el robo, lesiones, daño a la propiedad, incumplimiento de obligaciones familiares, fraude, amenazas, homicidio, despojo, abuso de confianza y violencia familiar.

TRANSFORMACIÓN EN PUERTA

Apenas esta semana se confirmó que en la primera elección judicial que se llevará a cabo el 1 de junio del 2025, se someterán a las urnas más de 120 posiciones de jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado.

El Gobernador envió una iniciativa al Congreso del Estado para homologar la reforma federal, y Morena cuenta con los 24 votos necesarios para aprobarla en las próximas semanas. De acuerdo con la iniciativa se elegirán por voto popular, la totalidad de las y los Magistrados del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Número; la Magistratura

Supernumeraria.

La totalidad de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; magistrados Regionales; y la totalidad de las y los jueces de Primera Instancia y Menores.

Además se contempla la extinción del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y en su lugar se crearía el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.

“Para que dichos organismos realicen las funciones del actual Consejo, con reglas diferentes y de una manera más transparente y profesional”, se propone en la iniciativa. Para armonizar la Constitución estatal con la Federal, se reforman los artículos 20, 30, 58, 79, 91, 100, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 151, 152 y 154.

Se prevé que el Congreso publique la convocatoria contemplando las etapas del procedimiento, sus fechas, plazos y los cargos a elegir 30 días después de publicarse el Decreto, y será el Órgano de Administración Judicial quien ponga del conocimiento del Congreso los cargos sujetos a elección. Cada Poder del Estado, integrará un Comité de Evaluación conformado por tres personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirá los expedientes de aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales.

Integrarán un listado de las seis personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de Magistradas y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial. Y de las cuatro personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de juzgadpores, para depurar dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo, observando la paridad de género. Luego, los Comités los remitirán a la autoridad que represente a cada Poder del Estado para su aprobación y envío al Congreso, quien remitirá la autoridad administrativa electoral a más tardar el 12 de febrero del año de la elección que corresponda, a efecto de que organice el proceso electivo.

“Las personas candidatas podrán ser postuladas simultáneamente por uno o varios Poderes del Estado, siempre que aspiren al mismo cargo”. El Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres, iniciando por mujer.

También declarará la validez de la elección que corresponda y enviará sus resultados al Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (Trieltam) que deberá resolver las impugnaciones a más tardar el 1 de agosto de 2025. Las personas electas como Magistradas y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial, jueces de Primera Instancia y menores tomarán protesta de su encargo ante el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas el 1o. de octubre de 2025.

El Órgano de Administración Judicial deberá estar instalado a más tardar el 1° de octubre de 2025 y adscribirá a las personas electas al órgano judicial que corresponda a más tardar el 15 de octubre de 2025.

Para el caso de Magistraturas del Poder Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, el Poder Ejecutivo postulará hasta tres personas aspirantes; el Poder Legislativo postulará hasta tres personas, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes, y el Poder Judicial, por conducto del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia postulará hasta tres personas por mayoría de seis votos.

Para el caso de juzgadores de primera instancia y Menores, la elección se realizará por distrito judicial y cada uno de los Poderes del Estado postulará hasta dos personas para cada cargo. Las y los candidatos tendrán derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria y podrán participar en foros de debate, quedando prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas que durarán 60 días. Las y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2024-2025, no serán beneficiarias del haber de retiro previsto, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria, misma que tendrá efectos al 30 de septiembre de 2025; en estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño.

Las y los jueces que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar electas por la ciudadanía para un nuevo periodo, serán acreedoras al pago de un haber de retiro por un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tengan derecho.

POR PERLA RESÉNDEZ