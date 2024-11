Melanie, Aída y Erika; tres víctimas de la violencia machista

En unos cuantos días, la violencia machista volvió a exhibir su peor cara. El caso de Melanie, la joven estudiante de la UAT agredida por su novio, atrajo todos los reflectores por la brutalidad de los hechos. Unos días después de que se viralizara salió a la luz otro grave ataque que desafortunadamente concluyó en un feminicidio.

Un hombre, llamado Florencio Hernández Blanco, arrolló intencionalmente a su esposa frente a sus seis hijos, luego de sostener una discusión.

Erika N. de 32 años, murió luego de las lesiones que le dejó su esposo al pasarle el vehículo encima, cuando se estaba afuera de su casa en la calle Xochimilco de colonia Junta de Aguas y Drenaje, ubicada al oriente de la ciudad de Reynosa. De acuerdo con la madre de la ahora occisa, el asesino constantemente la maltrataba.

Por ello, semanas antes se habían separado, debido a la violencia física y verbal a la que era sometida.

Incluso, la mujer presentó una denuncia por golpes ante el MP de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. En una ocasión, detalló la madre de la víctima, Florencio, de oficio operador de tráiler en EU, había atentado contra la joven mujer y su hija de 2 años.

“Queremos justicia, lo que pedimos es que lo agarren, porque tiene que pagar por lo que hizo”, señaló. De acuerdo con los testigos, una de las hijas observó cuando el hombre le pasó encima la camioneta a la mujer y después llamó a su abuela para avisarle sobre el hecho que terminó con la vida de su madre.

Ésta al llegar vio a su hija sobre la calle bañada en sangre, y a pesar de que se llamó a emergencias ya no se puedo hacer nada porque murió en el lugar debido a las graves lesiones.

Florencio finalmente fue detenido por elementos de la Policía Investigadora de Tamaulipas en Reynosa. De acuerdo con familiares de la mujer, fueron agentes de la Fiscalía de Tamaulipas los que les informaron sobre la detención del individuo, quien huyó luego de cometer el crimen en la Colonia Junta de Aguas y Drenaje. “Nos informaron que ya está detenido, que está en Reynosa, pero no sabemos más”, aseguró la madre de Érika.

“Queremos justicia, que se aplique todo el peso de ley y se dé la pena máxima. Él va a salir, pero mi hija ya no va a regresar”, señaló la madre de la víctima.

Sus otros cinco hijos, también menores de edad estaban presentes y trataron de auxiliarla, pero ya no contaba con signos vitales.

AÍDA, UN ATAQUE SIN CASTIGO

Un par de meses antes de la agresión a Melanie, en la zona conurbada del sur de Tamaulipas ocurrió otro grave ataque machista.

Alma Aída, una mujer que trabajaba en una taquería en Altamira, fue acosada y agredida sexualmente, cuando intentó defenderse, el sujeto sacó un machete, la hirió y después huyó. Los hechos ocurrieron en el bulevar Allende de la colonia Altamira sector dos y desde entonces, Alma Aída ha vivido un calvario, con el riesgo incluso de perder el brazo izquierdo. Ya ha sido operada en siete ocasiones, pero todavía requiere tratamiento reconstructivo del brazo.

El informe médico tras el ataque señala que la mujer resultó con el brazo cercenado y con heridas faciales. Aída fue inicialmente atendida en el hospital general de Altamira “Rodolfo Torre Cantú” y, debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada al hospital IMSS-Bienestar “doctor Carlos Canseco” en Tampico.

Sin embargo, en este último centro médico los doctores le informaron que no sería posible realizarle otra operación. “El miércoles, cuando ya iban a operarla para retirarle las varillas de alineación, el doctor nos atendió y nos dijo que ya no podía hacer nada más por ella, ya que sus tendones estaban demasiado dañados”, contó Marina, su hermana.

Aída no solo lucha por su recuperación, sino también enfrenta una investigación sin resultados de parte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas, la cual no ha obtenido avances significativos en el caso.

El agresor dejó una licencia de conducir al escapar, un documento federal con la fotografía de un hombre con bigote identificado como Alejandro “A”. No obstante, la FGJ no ha confirmado la identidad ni ha obtenido más información sobre el sospechoso, a pesar de que han pasado casi dos meses desde el ataque.

La investigación pericial ha sido deficiente. Marina relató que recibieron una llamada del Ministerio Público preguntando si Aída podía acudir a declarar. “Me dijeron que si podía moverla, pero les respondí que sigue delicada y que la llevaremos cuando se sienta mejor”, expresó.

La familia de Aída, conformada por su madre, su hermana y sus sobrinas, ha cubierto todos los gastos médicos. La cuenta incluye desde el traslado en ambulancia del hospital “Torre Cantú” a su hogar, un servicio que les costó 6 mil pesos, hasta la compra de medicamentos y materiales para las operaciones, a pesar de que los servicios públicos debían ser gratuitos y que Aída es víctima de una agresión.

Aída, cocinera de oficio, se encuentra incapacitada y lamenta no poder trabajar en la taquería ni preparar tamales, labores que constituían su fuente de ingresos. La familia ha perdido la cuenta de los gastos médicos que han tenido que solventar.

MELANIE: ATAQUE EN VIDEO

Sin duda, el caso de Melanie, que se viralizó a nivel nacional, atrajo una vez más todos los reflectores sobre la violencia contra la mujer.

“Fue una cosa espantosa, porque fueron patadas, golpes, puños, hubo de todo, jaloneo de su cabello, la arrastró en el piso. Literalmente lo que el quería era asesinarla , si no fuera por los amigos que llegaron a tiempo” La madre de Melanie, María del Socorro Guzmán compartió el momento crítico y doloroso que enfrenta su hija.

“Las manitas si fracturadas porque cuando la avienta y la empuja sus manos caen al piso, es donde se golpea. Si, se fracturaron también sus manos.”.

Melanie “N” acumula a sus 19 años las 144 horas más dolorosas de su vida. La mañana del martes fue operada por un equipo de especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “La cirugía dura un lapso de aproximadamente 7 horas.

El cirujano que lo operó ese ojito, le operó también la órbita ocular, pues está muy dañado, y cómo lo hicieron unas mallita para que no se hunda su ojo”, dijo. “Nosotros como familia estamos exigiendo justicia para Melanie.Porque esto no quede impune. Se encuentre al culpable, responsable y que pague por lo que hizo. Yo quiero que se haga justicia, que esto no quede impune. Yo quiero que la Ley “ Hasta el momento, dijo, no se tienen datos sobre la detención del presunto responsable responsable “Gracias a Dios hemos estado presionando y ellos han estado haciendo su labor desde que se presentó la denuncia.

Entonces , ahorita están trabajando en ello todavía las autoridades y esperamos pronto su captura. Esto no puede quedar así”.

Por su parte, Melanie, agradeció las muestras de apoyo de la ciudadanía a través de un audio publicado en Internet, donde también expresó lo difícil que ha sido superar lo sucedido. “Estoy muy, muy agradecida con toda la gente que me está apoyando y que la verdad, ahorita yo… pues salir así a dar la cara públicamente, no estoy bien, estoy muy vulnerable, pero estoy totalmente agradecida con toda la gente que me apoya”, manifestó.

