Médico del IMSS debutará en la UFC

Un joven médico del IMSS logró unir dos pasiones aparentemente distintas: la medicina y las artes marciales mixtas. A sus 26 años, David Martínez Aceves, quien fue uno de los miembros del personal médico que atendió la pandemia de covid-19, decidió poner una pausa a su carrera para seguir su sueño en la UFC (Ultimate Fighting Championship), la organización más grande de artes marciales mixtas.

Desde muy joven soñó con combinar su pasión por el deporte con su vocación de médico.

“Toda mi vida he practicado deporte. En el deporte hay muchas lesiones, personas que se accidentan. Algunas veces no hay un doctor a la mano en el momento para poder ayudar, yo veía esos accidentes y quería ser la persona que extendiera una mano al accidentado. Desde ahí nació esta semilla por poder ser doctor”, compartió.

Ahora todos los sacrificios y el entrenar pese a no haber dormido por la guardia médica han redido frutos, ya que está próximo a debutar en la UFC y comenzar a escribir su historia en el octágono del que han salido destacadas figuras en esta disciplina como Connor McGregor, Kamaru Usman, Jon Jones o Valentina Shevchenko.

De la medicina a la UFC: El sueño cumplido

David Martínez Aceves comenzó su carrera en el IMSS, donde se formó como médico y trabajó entre 2019 y 2021 como interno de pregrado en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 68 en Tulpetlac, Estado de México. Durante ese tiempo, se enfrentó a la dura realidad de la pandemia por covid-19, atendiendo a pacientes infectados con el virus. A pesar de las largas jornadas laborales y el agotamiento físico y mental nunca abandonó su pasión por las artes marciales. Al final de sus turnos médicos, después de guardias agotadoras, se dirigía a entrenar con el objetivo fijo en llegar la UFC.

“Llegaba de las guardias, comía algo, a veces no había dormido o estaba cansado, sin embargo, mis papás, mi hermana me ayudaban mucho para poder seguir los entrenamientos”, recordó.

David, quien actualmente entrena a diario en dos gimnasios en la Ciudad de México y el Estado de México, sabe que la disciplina y el trabajo duro lo han llevado hasta aquí, tanto en el ámbito médico como deportivo. Para él, su éxito no solo es el resultado de su esfuerzo individual, sino también del apoyo de su familia, especialmente de sus padres y hermana, quienes lo ayudaron a mantener el equilibrio entre sus responsabilidades médicas y su pasión por las artes marciales.

Y a pesar de que muchas personas ven a la medicina y el deporte como disciplinas separadas, David, quien comparte ambas pasiones, aseguró que tienen muchas similitudes.

“Me han dicho que son profesiones muy diferentes; sin embargo, yo veo que es casi lo mismo, que tienen mucha similitud, más de lo que parece, porque tanto los peleadores como los médicos son personas extraordinarias, superhumanos y gladiadores”, indicó.

Además, destacó el nivel de compromiso y dedicación que requieren ambas disciplinas, ya que “no cualquier persona aguanta sesiones laborales de 25, 30 o más horas, y siguen de pie, atendiendo a la gente, al igual que en la pelea, no muchas personas pueden seguir lanzando golpes o aguantando”.

El futuro en la UFC, pero la medicina siempre presente

El pasado 1 de octubre David Martínez Aceves firmó un contrato con la UFC y a principios del año 2025 debutará en las artes marciales mixtas y aunque está en camino a convertirse en luchador profesional no pierde de vista su vocación médica. En el futuro, su intención es regresar al IMSS, quizás en una especialidad, para seguir ayudando a las personas.

“Siempre me he imaginado ya con un poquito más de edad trabajando en el IMSS, a lo mejor en alguna especialidad atendiendo en Primer Nivel, a mí me gusta mucho dar consultas, Yo atiendo a la gente”, indicó.

Con el objetivo por ahora puesto en su carrera deportiva, David agradeció al IMSS y a sus compañeros doctores. “Son muy apasionados y los que me dieron clase la verdad es que se ven todas las ganas y el empeño que le ponen”.

