René Franco corre y ofende a Fernanda Ostos

René Franco, el conocido conductor y presentador de radio y televisión, ha vuelto a ser el centro de la polémica luego de un incidente ocurrido en su programa en vivo ‘La Taquilla’ el pasado fin de semana. En esta ocasión, el presentador corrió y ofendió a la colaboradora Fernanda Ostos, generando indignación.

Lo que parecía ser una simple interacción entre compañeros de trabajo en ‘La Taquilla’ se transformó en un tema viral cuando Fernanda Ostos, fue corrida por René Franco en pleno programa en vivo, después de una serie de ofensas.

Fernanda Ostos acusa a René Franco de correrla y ofenderla en ‘La Taquilla’

A través de un emotivo mensaje publicado en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, Fernanda Ostos relató los detalles de su encuentro con René Franco en el programa ‘La Taquilla’. Según su testimonio, la conductora estuvo esperando durante horas antes de salir al aire, lo que ya generó malestar por el trato recibido.

Cuando finalmente se presentó frente a las cámaras, René Franco comenzó a hacer comentarios despectivos sobre su apariencia, insinuando que no estaba presentable para la transmisión, después le llamó la atención en repetidas ocasiones.

Durante la emisión en vivo, el conductor la regañó por aplicarse labial frente a las cámaras, lo que según él, violaba las normas de la transmisión. Además, le hizo observaciones sobre su postura y la forma en que se sentaba en el set, algo que según Fernanda Ostos, fue completamente innecesario y humillante.

La situación escaló aún más cuando René Franco recurrió a su compañera Mónica Huarte, conocida como ‘La Rulos’, para que corrigiera a Ostos, lo que muchos interpretaron como un acto de desautorización pública.

Lo que sucedió después fue aún más polémico: René Franco, aparentemente molesto, decidió expulsar a Fernanda Ostos del programa en vivo. Este gesto de desprecio no pasó desapercibido, ya que incluso ‘La Rulos’ expresó su desconcierto, calificando el acto como una grosería y una falta de respeto hacia la colaboradora.

Sin embargo, Franco se defendió diciendo que Fernanda podría regresar en el siguiente programa, una justificación que no convenció a la mayoría de los seguidores del programa ni a otros colegas del medio.

Este incidente ha reavivado las críticas hacia el comportamiento de René Franco en sus programas, quienes consideran que la actitud del conductor fue inapropiada e inaceptable, sobre todo en un entorno profesional como la televisión en vivo.

Así trata Rene Franco a sus compañeras de trabajo…

Para quienes no lo saben, comencé a ir a “La Taquilla” hace un par de semanas y acepté gustosamente (sin importar las horas o el tiempo que me hicieran esperar antes de comenzar). Sin embargo, jamás imaginé que me tratarían de… pic.twitter.com/fDNBsyyKWa

— Fernanda Ostos (@fernandaostos) November 8, 2024