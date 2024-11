Riña deja hombre herido con machete y una casa quemada

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El saldo de la riña de dos vecinos, fue de una casa quemada y uno de ellos, es reportado como grave al ser herido con un machete.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo en la calle Canarias del fraccionamiento Haciendas Dos en Altamira.

El agresor es calificado por los vecinos como muy conflictivo, por lo que nadie tenía relación con él, además de que siempre estaba bajo los efectos del alcohol u otra sustancia.

La víctima, un hombre de aproximadamente 60 años de edad, presentaba por lo menos cuatro machetazos en diferentes partes del cuerpo, quien logró ser trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital.

La casa quemada era donde vivía el responsable, quien logró darse a la fuga, mientras que en el departamento había varios perros y gatos, se desconoce quién provocó el incendio.

Los primeros respondientes fueron los bomberos voluntarios a cargo del coordinador Salvador Vargas, también llegaron los bomberos municipales.

“Nosotros no quemamos la casa, ellos adoraban a la santísima y posiblemente una de las veladoras se haya caído y provocado el incendio, lo único que hicimos fue sacar a los perritos, los bomberos sacaron varios perritos quemados”, comentó la señora María González.

Indicó que muchas veces le hablaron a la Guardia Estatal para que atendiera los reportes de las agresiones del vecino conflictivo.

“Fueron como cinco perros quemados, no era la primera vez que se tenían problemas con el vecino y siempre se les hacía un llamado, venían, pero que no podían hacer nada, no sabemos ni cómo se llama porque no tenía amistad con nadie”.

Agregó que cuando salió de su casa, ya se había registrado la agresión, “ya le estaban parando la sangre, supe que el agresor salió por atrás y es que él no podía ver a nadie, el otro vecino no se metía con nadie, muy tranquilo, tenía heridas en el brazo y en la espalda”.

Durante la mañana de este lunes, acudieron elementos de la Policía Investigadora para entrevistarse con los testigos de la agresión.

Por. Óscar Figueroa

La Razón