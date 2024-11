Es un libro abierto…

¿Cuántos libros a leído usted últimamente? Se les pregunto ayer a 10 ciudadanos por separado, no hubo sorpresa en la contestación, seis dijeron que ninguno, dos no recordaron, otro no contesto, solo uno fue el que títulos, citas de autores y hasta pasajes menciono. Esa es la realidad, es muy bajo el porcentaje de personas que son amantes de la lectura, de hojear y echar a volar la imaginación a través de las letras de un libro.

De hecho, las estadísticas marcan que en este México lindo y querido es bajo el número de personas que leen libros, bueno, ya ni siquiera se adquieren continuamente revistas donde se pueden encontrar buenos artículos de diferentes temas.

Pretextos para no leer sobran, la realidad es que siempre hay tiempo, aunque sea unos cuantos minutos para disfrutar de los libros, incluso, hay clubs de lectura donde, aparte de leer, comentar y conocer diversas maneras de pensar, se hace comunidad, pues con la lectura no solo te trastadas en tiempos y espacios, también nacen amistades.

Lo anterior viene a colación porque hoy es el Día Nacional del Libro, celebración instituida por decreto presidencial en honor a la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz defensora del derecho a leer y el saber a través de los libros.

Aunque se debería, poco se recuerda la fecha y cada vez es menos la gente que adquiere libros, en estos tiempos la mayoría de las personas se entretiene e interesa más en el chisme que aparece en redes sociales, enterándose de vidas ajenas, que en los libros que educan, culturizan, despiertan la imaginación y alimentan el alma.

Hablan los datos. Da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que en promedio un mexicano le 3 libros al año, eso, en el 2022 que se registró la cifra más alta de lectura de libros que se ha registrado, pero aun así no es significativa.

Esta registrado que los hombres tienen más habito en la lectura que las mujeres, se alegan diversos motivos por los que el género femenino lee poco, pero igual en encuesta aparece que son las que más tiempo pasan en las redes sociales.

De hecho, el INEGI informó que el 76% de los hombres leyó algún material de lectura, libro, revista, periódico o historietas y solamente el 67.9% de las mujeres leyeron alguno de esos contenidos.

Esas son estadísticas obtenidas por una institución de medición, pero la verdad es que igual pueden ser imprecisas, que los entrevistados por pena dijeron que si leían cuando la verdad es que en todo el año ni por error han leído un libro.

Tristemente ya hasta se ha perdido la costumbre de leerles a los niños un cuento antes de dormir, ahora es más fácil poner a su alcance un dispositivo móvil para que vean una historieta.

Cierto es que las redes sociales son fantásticas pero los libros son extraordinarios, en ellos está el saber y en internet igual se pueden leer, la tecnología también da acceso buenas lecturas, pero hace falta más, que las instituciones se apliquen de verdad y como actividad extraescolar se fomente la literatura, la lectura, eso también ayuda, y mucho, al crecimiento intelectual, educativo y emocional de los jóvenes y niños.

Cierto es que existen agrupaciones e instituciones que fomentan el amor a los libros, tienen días designados para los círculos de lectura, lamentablemente es poca gente la que participa en ellos y la mayoría son adultos, se ven pocos jóvenes interesados en esa práctica.

En fin, la situación es que hoy es el Día Nacional del Libro, la fecha, quizá para la mayoría de los mexicanos no significa nada porque se es poco asiduo a los libros en este país, pero la verdad es que en estos tiempos más que nunca se le debe apostar a la lectura, a los libros, con la lectura también se crea estado de tranquilidad, se echa a valor la imaginación, además, los ciudadanos debemos estar bien informados, documentados y sobre todo preparados para luego no creer todo lo que nos platican o lo que los políticos nos quieren vender. Un amante a la lectura es un libro abierto de sabiduría.

Por. Rosa Elena González