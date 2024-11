Si recibiste este correo aparentemente de Spotify, ten cuidado podrían vaciar tu cuenta bancaria

A medida que las tecnologías avanzan los criminales buscan nuevas maneras para cometer sus delitos. Pese a que las aplicaciones bancarias tratan de mejorar sus estándares de seguridad, aún es posible que los ciberdelincuentes puedan acceder a la información bancaria de una persona y dejar sus cuentas en ceros. Y ahora se ha dado a conocer una nueva técnica con la que los criminales están estafando a miles de usuarios de la popular plataforma de streaming Spotify.

Spotify se ha consolidado en el país como una de las aplicaciones de streaming más descargadas, esto gracias al amplio catalogo de música y podcast con el que cuenta. Sin embargo, pese a que la app trata de garantizar la seguridad de sus usuarios, los criminales han encontrado la forma de engañar a las personas y robarles sus ahorros mediante esta aplicación.

Este nuevo modus operandi no es nuevo y ya ha sido detectado en otras aplicaciones de streaming, tales como Netflix, Amazon y hasta Disney+. Se trata de una estafa mediante la cual los criminales se hacen pasar por las aplicaciones y solicitan a sus usuarios información personal y bancaria, misma con la que después pueden acceder a sus cuentas de banco y dejarlas vacías, sin rastro alguno del fraude.

Las personas que han caído en esta estafa denuncian que recibieron un correo electrónico que aparentemente provenía de Spotify. El texto contenía la imagen gráfica de la aplicación y era fiel a sus diseños, por lo que no sospecharon que se tratara de un fraude. En el mensaje los criminales les hicieron creer a las víctimas que había un problema con el pago de su mensualidad y que tenían que registrar una nueva tarjeta para el cobro.

Atención si recibiste este correo de Spotify

De esta manera, las personas que cayeron en la estafa abrieron un link y proporcionaron los datos de una de sus tarjetas bancarias, posteriormente se dieron cuenta de que sus cuentas bancarias ya estaban en ceros. Aparentemente, los criminales recopilaron la información de las tarjetas y luego, con estos datos, pudieron realizar compras, retiros sin tarjeta y demás movimientos sin dejar rastro alguno.

Tras ser víctimas de esta estafa decenas de personas la han denunciado en redes sociales con la esperanza de alertar a otros usuarios de Spotify y evitar que pierdan su dinero. Especialistas y víctimas de esta estafa recomiendan a las personas no abrir ningún enlace que venga dentro de los correos y verificar, directamente con el banco, si el pago de la mensualidad de la aplicación se realizó de forma correcta, o si hay algún problema.

Así puedes evitar ser víctima de “phishing”

A la estafa que se realiza por correo electrónico se le conoce como “phishing”, un término que hace referencia a una forma de engaño mediante la cual los atacantes envían un mensaje a una o a varias personas, con el propósito de convencerlas de que revelen sus datos personales. Generalmente, esta información es utilizada luego para realizar acciones fraudulentas como transferencias de fondos de su cuenta bancaria, compras con sus tarjetas de crédito u otros comportamientos delictivos que requieren el empleo de tales datos.

Para evitar que las personas sean víctimas de este delito, las autoridades recomiendan seguir estas recomendaciones:

Si recibe un correo electrónico que le pide información personal o financiera, no responda. Si el mensaje lo invita a acceder a un sitio web a través de un enlace incluido en su contenido, no lo haga.

No envíe información personal usando mensajes de correo electrónico.

Verifique los indicadores de seguridad del sitio web en el cual ingresará información personal.

No descargue ni abra archivos de fuentes no confiables.

Revise sus resúmenes bancarios y de tarjeta de crédito tan pronto como los reciba. Si detecta cargos u operaciones no autorizadas, comuníquese de inmediato con la organización emisora.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO