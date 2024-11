Perdieron hasta la cordura

No obstante los graves tropiezos políticos y electorales que sufrió el PAN en los últimos seis años a causa de los cuales perdió casi todo lo que había ganado cuando Fox sacó al PRI de los Pinos en el 2000, el partido albiazul sigue perdido.

Da la impresión de que sus dirigentes no saben qué hacer para resurgir. No desaprovechan ocasión para cometer errores y hundir cada vez más a la agrupación.

Durante el sexenio de AMLO se la pasaron golpeando sistemáticamente al presidente y a Morena pensando que convencerían a los votantes de que Acción Nacional una mejor alternativa de gobierno, pero fracasaron.

En la elección federal del 2 de junio de 2024 no solamente volvieron a perder la presidencia sino también la mayoría en el congreso federal, la mayoría de los congresos estatales y la mayoría de las gubernaturas.

Y parece que hasta la cordura

Las bases militantes se oponían a la alianza con el PRI, pero las desoyeron, después exigieron la renuncia de Marko Cortés, al que responsabilizaban de la debacle, pero tampoco las escucharon, apoyado por el grupo que controla al partido político, el michoacano se dio incluso el lujo de imponer como sucesor a su cuate Jorge Romero, a pesar del descrédito que este tiene ante la opinión pública.

Para no hacer quedar mal a sus críticos, el ex alcalde de la Benito Juárez se estrenó como nuevo presidente nacional del PAN lanzando una advertencia a la presidenta Sheinbaum de que era la primera y última vez que le ofrecía dialogar. ¿Que acaso no se ha dado cuenta de que la 4T tiene todo el poder y que no lo necesita? Parece que no.

Por si eso no fuera suficiente, en el colmo de la insensatez y el desatino total, Marko Cortés pidió a Donald Trump, a sabiendas del repudio popular que existe entre los mexicanos contra el presidente electo de los Estados Unidos, que envíe a sus agentes y tropas a combatir el narcotráfico en México.

Aparentemente, ni el presidente entrante ni el saliente midieron con precisión el impacto negativo que esos pronunciamientos causarían al principal partido de oposición.

Como señalara el analista político del periódico El Universal, Javier Tejado Dondé “¿Qué alucinógenos toman en el PAN con tan locas declaraciones?”

En temas locales, por otra parte, llamó la atención que, en la elección del nuevo dirigente nacional del PAN, en Tampico el candidato Jorge Romero, perdiera 234 a 205 votos ante su contrincante Adriana Dávila, resultado que demostró que los seguidores del exalcalde Chucho Nader son algunos de los pocos militantes del panismo que no han perdido el juicio.

En Madero, en cambio, la línea de las cúpulas se impuso. Romero obtuvo 107 votos y Adriana Dávila 68.

A propósito de la urbe petrolera, el alcalde Erasmo González aplica simultáneamente la idea de optimizar los servicios públicos y la seguridad de la comunidad.

Para lograrlo, en el primer caso adquirió nuevos camiones recolectores de la basura, fundamental para la limpieza de la ciudad, en el segundo, puso en marcha un innovador programa de iluminación y compró diez nuevas patrullas de tránsito, así como el equipamiento de la delegación.

Con estas medidas, el titular del ayuntamiento se propone al mejorar al mismo tiempo la imagen pública y la seguridad vial.

jlhbip2335@gmail.com

