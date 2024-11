Llega “Frozen On Ice” a Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La experiencia de ver a Elsa, Anna, Olaf, sobre hielo llegó a Tampico, las primeras funciones arrancan este viernes 15 de noviembre.

“Frozen On Ice” es un espectáculo para toda la familia que trae grupo Fantasy después de 6 años que pisaron tierras tampiqueñas.

Reúne un show sobre hielo a acróbatas, comediantes y patinadores que comparten una diversidad de números, entre los que se encuentran personajes de las historias más conmovedoras de Disney.

Participan cerca de 16 artistas quienes realizan performances aéreos; mientras que en la pista de hielo actividades en patines.

El espectáculo va para todas las edades, de los cuales destacan actos a la par de personajes de ‘Frozen’, ‘La Bella y la Bestia’, ‘Aladdín’ y ‘Coco’.

Grupo Fantasy cuenta con un equipo de iluminación y audio especial para este tipo de producciones, en donde los artistas lucen sus mejores acrobacias.

La experiencia de Frozen On Ice empieza desde afuera, en donde hay un espacio como lobby, iluminado, con sillones, entre otras comodidades.

De acuerdo a los organizadores, las funciones son de lunes a domingo a las 6:15 pm y 8:30 pm; los boletos se encuentran en taquilla, con venta a partir de las 11:00 de la mañana.

Grupo fantasy es una empresa que ha viajado de norte a sur, han estado en Mérida, Playa del Carmen, Cancún, Veracruz, Pachuca, Querétaro, y ahora llegan a Tampico.

Participan patinadores mexicanos y extranjeros

Es un circo de hielo con patinadores extranjeros y mexicanos que ofrecen un show de 1:45 horas por función.

“Hay actos aéreos, actos de circo, patinadores, todo mezclado porque no pierde la esencia de un circo, van a encontrar a Elsa, Anna, Olaf, todo lo que incluye el mundo de Frozen”, mencionó el payaso “Chupis”.

Hay artistas de Rusia, Estados Unidos y de la República Mexicana, desde los 18 años en adelante.

Karla Coss es una joven de apenas 18 años de edad oriunda de la Ciudad de México; se desempeña como patinadora desde muy pequeña.

“Empecé chiquita, pero lo dejé y luego volví hace como cinco años, me gusta muchísimo la verdad, patinar es de mis cosas favoritas”, dijo.

Comentó que empezó sola, fue aprendiendo hasta que se inscribió a clases particulares y pudo perfeccionar su técnica.

“Como mis papás vieron que me gustaba mucho y que se me daba fácil, me metieron a clases clases de grupo, y luego empecé a tomar clases privadas y así fue como fui avanzando”.

No tiene mucho tiempo que se unió a “Frozen On Ice”, pero ya tuvo participación en otras ciudades y espera un gran recibiendo en Tampico.

Por su parte, el sinaloense Urigueler Urbieta de 18 años relató su experiencia en el patinaje y será la primera vez que participe en este espectáculo nacional.

“Lo vi por Internet y ya luego me contactaron directamente los dos jefes de aquí, y ya estuve en pláticas con ellos, me gustó el ambiente la verdad”, dijo.

Lleva poco tiempo practicando patinaje en donde tuvo de profesor a un ruso, llegando a alto nivel hasta que sufrió una fractura en un pie.

“Me quebré un pie patinando y me tomé un descanso, en Sinaloa cerraron la pista y como no tenía nada que hacer, mandé mensaje mensaje y me respondieron”.

Pese a su corta edad ha participado en ballet, danza, entre otras actividades que involucran controlar el miedo escénico.

Karla y Urigueler, invitaron a la población a acudir al espectáculo sobre hielo para vivir una experiencia única en la zona.

Por. Javier Cortés