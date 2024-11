VIDEO: Avioneta se estrella y queda ‘de cabeza’

Un pequeño avión con dos personas a bordo se estrelló el jueves por la mañana cerca del aeropuerto de Van Nuys, en Los Ángeles, pero ninguno de los ocupantes sufrió heridas graves, según informaron las autoridades. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) recibió el reporte del accidente alrededor de las 7:10 de la mañana, en la cuadra 15300 de West Burbank Boulevard —al norte de la ciudad—. La aeronave, un Cessna, terminó boca abajo en un campo en la zona de Sepulveda Basin.

“El avión está al revés, no hay fuego, y ambos ocupantes lograron salir por su cuenta con heridas aparentemente menores”, señaló un comunicado del LAFD.

El piloto y su acompañante, una mujer, fueron evaluados en el lugar por los servicios de emergencia y ninguno presentó lesiones que pusieran en peligro sus vidas. Ambos rechazaron ser trasladados a un hospital y fueron dados de alta en el lugar. Según la Administración Federal de Aviación (FAA), el piloto reportó un fallo en el motor momentos antes del accidente. La avioneta, un modelo monomotor de cuatro plazas propiedad de First Take Aviation LLC, había completado vuelos previos sin problemas los días martes y miércoles

Tragedy averted when a #planecrash results in only minor injuries Your #LAFD on scene this morning in #shermanoaks For written story: https://t.co/88vgMXo34r pic.twitter.com/KSznjuKUbc

— #LAFD Talk 💬 (@LAFDtalk) November 14, 2024