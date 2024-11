Avanza en Congreso la reforma judicial

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Congreso de Tamaulipas votará el próximo lunes en sesión del Pleno para aprobar la reforma al Poder Judicial del Estado, propuesta por el Ejecutivo y que llevará a las urnas a la totalidad de jueces y magistrados en la entidad.

En sesión de este viernes, las Comisiones de Estudios Legislativos Primera, Justicia y Puntos Constitucionales, emitieron el dictamen sobre la reforma que incluye algunas modificaciones, producto de los foros que se llevaron a cabo en las tres zonas de Tamaulipas.

El diputado Isidro Vargas Fernández, destacó que esta acción legislativa, incluye la creación de dos nuevos órganos dentro del Poder Judicial de Tamaulipas: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración.

El primero se encargará de recibir, investigar y sancionar denuncias contra servidores públicos del Poder Judicial, mientras que el segundo asumirá la responsabilidad de la distribución de juzgados y el desarrollo del personal a través de la carrera judicial.

Se contempla la elección popular de las personas encargadas de estos órganos durante el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, lo que permitirá dar mayor legitimidad y transparencia al sistema judicial estatal.

El legislador de Morena dijo que la reforma garantizará el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, asegurando que la transición al nuevo sistema no afecte sus condiciones de trabajo.

Por su parte, Eliphalet Gómez, comentó que las propuestas surgidas de los foros, en los que participaron profesionistas en derecho o disciplinas afines, instituciones educativas, especialistas y público en general, fueron incluidas en la iniciativa.

Así, se incluyeron diversos aspectos, uno de ellos en el artículo 58 fracción 21, donde se eliminó la competencia del Congreso para remover a jueces asignando dicha facultad exclusivamente al Tribunal de Disciplina Judicial.

En el Artículo 100 se ajustó la referencia normativa sustituyendo el Artículo 109 Bis por el 109, además, se excluyó la jurisdicción del Tribunal de Disciplina Judicial sobre Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia en el Artículo 106, fracción ll.

También se reservó la garantía de inamovilidad para Magistrados y miembros del órgano de Administración Judicial, excluyendo a jueces y juezas en el Artículo 110. Entre otros ajustes a los transitorios, incluyendo precisiones en el artículo 6 sobre la designación de magistrados y magistradas y en el segundo transitorio, incorporando a jueces y juezas en el periodo de ratificación para participar en la elección extraordinaria 2024-2025 y se ajustaron los incisos de los transitorios segundo y tercero, recorriendo su enumeración para mayor claridad.

María del Rosario González Flores comentó que no estaban obligados a aprobar la iniciativa, “que se sepa que los gobiernos gobernador por PRI, PAN y MC, no van a homologar en este tiempo sus reformas y no sucede, absolutamente nada, la prisa por hacerlo es por cumplir un mandato que se les impone a los partidos en la 4T”.

Criticó que en la reforma no se incluye alguna cuota afirmativa en favor de grupos vulnerables, como la comunidad LGBT, migrantes o personas con discapacidad, lo que dijo, se considera una medida regresiva en derechos humanos “cómo vamos a integrar esta parte en la Reforma?”, cuestionó la congresista panista.

Isidro Vargas le contestó que las acciones afirmativas serán tratadas en las leyes reglamentarias, “no podemos llenar la Constitución de reglas y reglas, para eso están las leyes reglamentarias o leyes secundarias, se tomará en cuenta”.

El panista Gerardo Peña Flores abonó diciendo que una reforma “de gran calado como es esta, debería darse más tiempo para que todos los grupos la estudiemos a detalle y que el día que se procese en Pleno, poder reservar aquellos artículos que en particular, de acuerdo a la pluralidad de las voces, son importantes”.

También preguntó en el caso del comité de evaluación de los candidatos, “¿cómo van a garantizar la no participación de los generadores de violencia, del dinero ilícito en las campañas de los que van a participar?”.

Ante ello, Eliphalet Gómez, dijo que se trata de un “riesgo que siempre se ha corrido, sin embargo, hay que cerrarles la puerta; estamos seguros que muchas de las personas que se registren y por las que se vote, van a estar altamente capacitados para llevar esos cargos”.

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón