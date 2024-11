Obispo descarta riesgos en templos de la diócesis de Victoria

La seguridad en todos los templos de la diócesis de Victoria en relación a su infraestructura, está garantizada para todos los fieles católicos del centro de Tamaulipas, pues las condiciones de estos se encuentran en óptimas condiciones para poder celebrar sus diferentes actividades religiosas sin peligro alguno.

Así lo dio a conocer el obispo de Victoria, Oscar Efrain Tamez Villarreal, quien al ser cuestionado sobre las acciones que le solicitó la coordinación de Protección Civil Tamaulipas, en torno a la verificación de edificios por parte de especialistas constructores, expuso que ya se encuentran en ese proceso y que no se ha detectado nada irregular dentro o fuera de sus parroquias y capillas que puedan ser de cuidado para la feligresía.

Tamez Villarreal, expuso que no existe ninguna falla en ninguno de sus más de 30 templos principales, ni capillas, por lo que no hay riesgo latente alguno y sus ceremonias religiosas se continúan desarrollando sin problema alguno.

De igual modo, señaló que en caso de que pudieran detectar problema alguno, se suspenderían las actividades en el lugar y se buscaría otro alterno para evitar primer en riesgo a la sociedad.

“Se han revisado los templos y estamos en esa colaboración de que siempre tengamos seguridad en todos los templos. Si yo tuviera noticia de que en algún templo no es seguro, yo sería el primero en decir, no hay culto público en este lugar y tenemos que buscar un salón o algo alterno, porque obviamente no queremos y no debemos y no podemos arriesgar a nadie”.

El líder religioso, expuso que en total son 36 parroquias, dos rectorías y cuatro misiones parroquiales las que conforman la diócesis del centro de Tamaulipas, y en ninguno de estos, se ha detectado anomalía alguna.

Por último, señaló que esta trabajando de la mano con PC Tamaulipas para evitar cualquier situación que se pueda lamentar.

“Oficialmente son 36 parroquias erigidas, dos rectorías y cuatro misiones parroquiales, que en próximo tiempo esperamos que estas cuatro misiones parroquiales se conviertan también en parroquias”.

Antonio H. Mandujano