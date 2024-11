Pagan por ácido hialurónico y les inyectaron biopolímeros

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Acudieron a una clínica para ser más bellas, pero más de 20 jóvenes del sur de Tamaulipas presentan deformidades porque una supuesta doctora les inyectó biopolímeros, es decir plástico.

Una de las afectadas, quien por temor prefirió el anonimato, detalló que acudió a “Yammel Beauty & Spa”, ubicada en Ciudad Madero para inyectarse ácido hialurónico en los labios, pero fue engañada y le pusieron biopolímeros.

“Soy de Tampico y el problema es que me inyectaron biopolímeros en los labios y me dijeron que era ácido hialurónico, yo pagué por hialurónico y me inyectaron biopolímeros hace tres años”.

Relató que llegó a la clínica por recomendaciones, además confió porque en la página de Facebook no tienen ninguna mala referencia, “por eso acudí a ese lugar”.

“Se llama Yammel Beauty & Spa, está ubicado en Madero, quiero que se haga justicia y si alguna chica hubiera hablado antes a mí no me hubiera pasado está situación, no me hubieran inyectado plástico en los labios”.

Por la mañana, la joven explicó que sus labios se hacen dos veces más grandes, si se pega también la boca se le más grande, “las mordidas no se soportan, tengo deformidad en los labios cuando yo tenía unos labios muy bien”.

La afectada precisó que fue a la edad de los 18 años cuando le inyectaron los primeros biopolímeros, fue a un segundo retoque y le pusieron lo mismo sin saber.

Ella se dio cuenta que le inyectaron el biopolímero cuando decidió ir con unos cirujanos plásticos, “me dijeron que tenía los biopolímeros en los labios y me quedé sorprendida, me hicieron estudios y efectivamente eran biopolímeros”.

“Hay más de 22 chicas afectadas y están en un grupo de WhatsApp, algunas no quieren hablar por miedo, a las amenazas”.

Para retirar los biopolímeros le tienen que abrir los labios para sacar todo el producto, pero en un par de meses se vuelven a regenerar los biopolímeros y debe realizarse otra operación

“Siempre busqué un lugar donde no fuera esa sustancia y me sucedió esto, ella nos dijo que era doctora y maneja chicas según enfermeras, pero hasta las asistentes inyectan”.

Hasta el momento, las afectadas solo han denunciado la situación ante la Cofepris, sin embargo acudirán a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Ella pagó por los labios un promedio de 4 mil pesos, confiaba en que se trataba de ácido hialurónico “y no puso lo que era”.

Otra joven que tiene plástico en los labios, resaltó que han recibido amenazas, pero lo único que quieren es que la doctora se haga responsable de los hechos.

“Se me hinchan en la mañana los labios, me arden y a una amiga le cobraron 50 mil pesos para que la arreglaran, le sacaron esos plásticos que tenía en los labios”.

Por. Óscar Figueroa

La Razón