Alerta SAT no caer en extorsiones

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Pese a que en este año el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no ha recibido denuncias por el delito de extorsión a través de correos ‘que no son enviados por el servicio’, la dependencia alertó a no caer en intentos de robo de identidad.

Yadira Mendoza Delgado, titular de servicios al contribuyente en el SAT Victoria, dijo en entrevista que para evitar que los usuarios caigan en algún error y proporcionen información personal a extraños, dijo que el sistema solo tiene contacto con el contribuyente a través del Buzón Tributario.

“No tenemos quejas, el contribuyente a través del Buzón Tributario puede validar que no está ante un correo apócrifo, puede validar si la información le está llegando de un correo válido o falso, para que no le hagas caso”.

Además advirtió que el SAT nunca pide que abran su link o que abran una información adjunta, “eso es un hacker que está violentando tu esquema y que robar tus datos”.

Mendoza Delgado aseguró que no hay que hacer caso a información de dudosa procedensa, destacando que es en el mes de abril cuando más se presentan casos de intentos de hackeo de información con presuntas ligas del SAT.

Por otro lado dijo que en la recta final del año, los contribuyentes en la región de Victoria han pagado de forma importante sus impuestos, logrando contribuir en el cumplimiento de la meta del Presupuesto de Ingresos 2024 desde el pasado mes de octubre.

Sin embargo para los contribuyentes que enfrentan adeudos fiscales, dijo que mantienen el programa de regularización con quitas de recargos y multas en lo que resta del año, lo único que tienen que hacer es acercarse al SAT y revisar su situación fiscal.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA