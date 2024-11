Elegir al fiscal

En los foros sobre las Reformas al Poder Judicial hubo de todo. Hubo quienes únicamente fueron a defender una postura política partidista, otros que no entendían de que se trataba o no sabían y otros con planteamientos interesantes que debieron de tomarse en cuenta.

Pero como lo fue con la reforma al Poder Judicial de la Federación, no se cambió o quitó una sola coma, así también en la reforma al Poder Judicial del Estado no habrá cambios y las propuestas planteadas por académicos, jueces, magistrados y abogados quedarán para mejor ocasión.

La reforma al Poder Judicial se reduce a una sola cosa, elegir jueces y magistrados, no hay un cambio en el modelo de justicia.

Pero una propuesta interesante fue la presentada por JUAN ALONSO CAMARILLO; notario, exdiputado, exoficial mayor del Congreso, al plantear que el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado también debe ser objeto de una elección popular.

Cierto es que ello corresponde a la procuración de justicia, pero también es que una buena parte de los problemas en los Juzgados y hasta en las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado provienen de la deficiente integración de las carpetas de investigación y en muchos casos, ello, de manera deliberada, para que delincuentes consigan su libertad.

Así, CAMARILLO planteó: “una reforma judicial más allá de lo electoral y que estará incompleta si no se atiende la rama de la procuración de justicia con fiscales también electos por el voto ciudadano, capaces de construir sólidos casos aportando pruebas e indicios que no sean desechados, porque, cuántos casos no llegan a los tribunales deficientemente documentados, por incapacidad o complicidad, dando como resultado que no se lleguen a sentencias condenatorias. Si realmente estamos preocupados por nuestro sistema de justicia, tenemos que verlo desde el punto de vista integral”.

Muchos de los problemas persistirán en el Poder Judicial si simultáneamente no se atienden los problemas que hay en la Fiscalía General de Justicia, en el Ministerio Público y la Policía de Investigación.

La elección del Fiscal General no debe ser únicamente por parte del Congreso del Estado, sino por parte de los ciudadanos, a fin de que realmente responda a ellos y no sirva de herramienta para el revanchismo político del Poder Ejecutivo de lo cual abundan ejemplos.

Se debe tener presente que desde siempre, todos los pueblos han demandado libertad y justicia, en todo de lo contrario no será posible lograr la transformación que el ciudadano espera.

…. ACORDES y DESACORDES….

QUIENES sostienen que el costo de la elección de Magistrados y Jueces del Poder Judicial se debe cubrir con el Fondo Auxiliar y el Fondo Complementario de Pensiones del Poder Judicial se equivocan.

Por una parte, el Fondo Auxiliar es como su nombre lo indica, para cubrir los imprevistos en la administración de justicia, gastos no previstos en el presupuesto de egresos, como es viáticos para capacitación, compra de equipo y todo aquello que contribuya para facilitar y agilizar el trabajo.

En tanto que el Fondo Complementario de Pensiones, no es de Magistrados y Jueces exclusivamente, sino de todos los trabajadores, creado con las aportaciones de todos. Por ello sería incorrecto que se pretendiera echar uso de recursos que no pertenecen al Gobierno, sino a los trabajadores.

Tal vez se podría emplear para cubrir la liquidación de aquellos jueces que renunciarán, pero sería insuficiente ya que es del orden de 60 millones de pesos.

Ambos Fondos se encuentran en la secretaría de Finanzas y no en el Poder Judicial, que entre los dos no rebasan los cien millones de pesos.

Por ello, prudente y mesurada la ponencia del magistrado DAVID CERDA ZUÑIGA, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, durante el Foro para la Reforma cuando hace precisiones en defensa y protección de los trabajadores.

Y es que en la administración de la justicia, hasta las secretarias, notificadores, y el más modesto de los empleados hace su parte en la administración de la justicia.

Esperemos que la reforma no afecte a los trabajadores y por el contrario, les brinde una mayor seguridad y protección para al igual que jueces y magistrados poder laborar con independencia y no sometidos a presiones.

Además, es necesario mantener el Fondo Auxiliar con todos los recursos suficientes a fin de contar con ellos para que faciliten y agilicen la administración de la justicia que es la demanda ciudadana….

SEGUN el proyecto de presupuesto hecho por el Instituto Electoral de Tamaulipas, el costo de la elección de magistrados y jueces ha sido calculado en 200 millones de pesos. Para algunos mucho, para otros poco.

El costo de la elección judicial será totalmente indiferente si no se eligen los jueces y magistrados que el pueblo espera para que haya una verdadera justicia.

Mas costosas han sido las elecciones de gobernador, alcaldes y diputados, pero sobre todo, es un dinero tirado ya que ha habido diputados, alcaldes y gobernadores los cuales han resultado un fracaso y causado un daño enorme al pueblo.

Así, no es el costo de la elección el cual debe preocupar, sino los errores que jueces y magistrados puedan cometer en el ejercicio de su función así como lo han hecho gobernadores, presidentes municipales y diputados.

Es el costo del daño el cual debe preocuparnos y cuando se trata de la impartición de la justicia el daño del error no es algo menor….

EL grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado debiera agradecer al diputado ALBERTO LARA BAZALDUA su retiro por tiempo indefinido del Poder Legislativo, pues tendría que ofrecer explicaciones incómodas.

El mejor negocio para ALBERTO LARA, su organización laboral SIAMAR, al parecer le están “comiendo el mandado”, así también en otros negocios como la construcción de vivienda para obreros.

Ante lo delicado de estos y otros asuntos, ALBERTO LARA hace trámites para irse a vivir Mac Allen, Texas, destierro dorado de políticos y dirigentes sindicales; es por ello que de inmediato el diputado HUMBERTO PRIETO HERRERA, coordinador del grupo de Morena, requirió al suplente BYRON ALEJANDRO EDUARDO CAVAZOS TAPIA para ocupar la curul que dejó ALBERTO LARA….

LA Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el proceso para asegurar la calidad de la educación superior de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial que se imparte en la Unidad Académica Multidisciplinaria Río Bravo (UAMRB).

Mediante una sesión en línea, el rector DAMASO ANAYA ALVARADO puso en marcha los trabajos que, en la modalidad virtual, estuvieron a cargo del Comité de Ingeniería y Tecnología dependiente de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

En ese contexto, el rector DAMASO ANAYA destacó la importancia de mejorar continuamente los programas educativos de la UAT mediante las evaluaciones externas de organismos que a nivel nacional avalan la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.

En este caso, se trabaja para obtener una nueva certificación de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial y en mejorar sus indicadores académicos que finalmente repercuten en la educación de excelencia que se ofrece a la juventud en esta región fronteriza….

POR ARNOLDO GARCÍA