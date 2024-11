Filtran presunto guión de la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson

Luego de que se filtrara un presunto guion sobre la forma en la que debía haberse dado la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul, usuarios en redes sociales aseguran que la contienda estuvo totalmente arreglada para que ganara el youtuber de 27 años.

Ante más de 80 mil espectadores en el AT&T Stadium, Jake Paul venció por decisión unánime a Mike Tyson luego de los 8 rounds pactados. De acuerdo a lo estipulado en el guion, el primer round cumplió con cada una de las características:

Tyson muestra destellos de su fuerza. De inmediato persigue a Jake con su estilo característico de balanceo. La juventud de Paul se nota con su movilidad superior. Conecta de manera desfasada, sus golpes son un poco más lentos que en su mejor momento”.

Conforme la contienda avanzaba, los 19 años lejos del cuadrilátero le comenzaron a pasar factura a Mike Tyson, quien comenzó a mostrar problemas físicos. De este mismo suceso, se derivó el poco ataque de ‘Iron Mike’, quien se dedicó a defenderse de Jake Paul.

Is this real?

Alleged #MikeTyson and #JakePaul fight script leaked via social media ahead of NETFLIX's showdown 👀🥊

Round 1

The opening bell rings and Tyson, showing flashes of his old form, inmediately stalks forward with his signature bob-and-weave style. Paul maintains… pic.twitter.com/xnWluYl63R

