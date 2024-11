Galilea Montijo revela que una vez fue a trabajar borracha

Galilea Montijo terminó con rumores y confesó que un día fue a trabajar borracha, aunque no dio detalles de cuándo, ni en qué programa ocurrió, la conductora dio detalles de por qué ocurrió esa situación y como era de esperarse, internautas recordaron cuando en un episodio de La Casa de los Famosos México la voz se le escuchaba como si estuviera ebria, por lo que creen que ahí fue cuando sucedió.

La conductora tapatía no tuvo miedo en compartir públicamente que sí le gusta tomarse sus “aguas de jamaica” pero en aquella ocasión no fue a propósito, ni por falta de responsabilidad, al parecer se le hizo fácil darle un “traguito” a una bebida pero no contaba con que los efectos de esta, serían visibles en Gali.

Cabe destacar que hace unos meses, cuando condujo La Casa de los Famosos fue duramente señalada por una conducta extraña, pues en pleno programa en vivo empezó a arrastrar las palabras y hacer gestos que televidentes consideraron “raros”, incluso quienes se encontraban en el foro con ella también lo notaron y fue evidente en su reacción.

Tras lo que pasó, al siguiente día, Galilea aprovechó un espacio en el matutino “Hoy” para explicar lo ocurrido. De acuerdo con sus declaraciones, aseguró que no estaba borracha y que lo que pasó en realidad fue que estaba en un tratamiento en el que le estaban colocando una prótesis, por lo que a la mitad del programa sintió que se le estaba despegando y tenía miedo de que la fuera a escupir cuando hablara.

Galilea Montijo confiesa que fue a trabajar borracha

Galilea no reveló en qué programa ocurrió, sin embargo, dijo que fue en vivo y que sus compañeros se dieron cuenta debido a que se saltó una transición y ella pensó que lo estaba diciendo bien. Tras confesar esta situación dijo que nunca más iba a hablar de eso por lo que ahí quedaban sus declaraciones.

“Sí, hay cállate, que se me cruzó por ‘güey’, se me cruzó unos medicamentos nuevos antidepresivos y yo ‘ay un traguito a la cerveza’. A parte no me di cuenta cómo fue la transición. Según yo estaba perfecto pero todo mundo me empezó a ver”, explicó.

📍 A más de un año del incidente, GALILEA MONTIJO admite que sí fue a trabajar BORRACHA en #LaCasaDeLosFamososMx Ella había salido a decir que le habían puesto una prótesis dental, pero POR FIN CONFESÓ que mezcló ALCOHOL con antidepresivos ‼️😱😱🍻🍺#GalileaMontijo #borracha… pic.twitter.com/Bc8Foobl86 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 17, 2024

Galilea Montejo explica qué pasó en La Casa de los Famosos

La presentadora de Hoy pidió disculpas a los televidentes, sobre todo a los espectadores de La Casa de los Famosos que pensaron que estaba borracha. Al final indicó que aunque sí le gusta la bebida no iría ebria a un programa sabiendo la enorme responsabilidad que conlleva ser la conductora estelar.

“Acabo de cumplir 50 años y, ¿qué creen? que me están poniendo una prótesis de hueso en la boca y a mitad de programa se denegó entonces tenía mucho miedo de que saliera volando, entonces una disculpita”. dijo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO