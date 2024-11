René Franco se lanza contra Lolita Cortés

El conductor René Franco vuelve a estar en el ojo del huracán tras emitir fuertes declaraciones contra la actriz, cantante y bailarina Lolita Cortés, quien recientemente criticó la idea de realizar un remake de la obra de teatro ‘La Señora Presidenta’, originalmente protagonizada por el legendario actor Gonzalo Vega.

Durante su programa de radio ‘La Taquilla’, René Franco no solo rechazó los argumentos de Lolita Cortés sobre la nueva versión de ‘La Señora Presidenta’, sino que además la ofendió de forma directa, utilizando palabras altisonantes para descalificarla.

¿Por qué René Franco ofendió a Lolita Cortés?

En la reciente emisión del programa ‘La Taquilla’, René Franco encendió la polémica al referirse de manera ofensiva a Lolita Cortés. Durante su intervención, el conductor aseguró que la actriz está equivocada al oponerse a una nueva versión de ‘La Señora Presidenta’, la icónica obra que en su momento fue protagonizada por Gonzalo Vega.

René Franco afirmó que la postura de Lolita no permite que las nuevas generaciones disfruten de adaptaciones teatrales contemporáneas, pero a su discurso agregó algunas ofensas y groserías contra Lolita Cortés.

“Que chin… a su madre todos los que digan que no se puede montar ‘La Señora Presidenta’, porque la hizo Gonzalo Vega hace tantos años […] Las cosas se acaban y pasan, y no puedes evitar que otro productor tome una obra y ponga a otro actor. Porque, por tus hue…, Lolita Cortés, la pin… obra no se puede montar. La señora dice que la obra es intocable, inmontable porque la lamió y le echó un pedo Gonzalo Vega, ya no se puede montar”, declaró.

Según René Franco, la verdadera falta de respeto no es realizar un remake, sino impedir que los clásicos del teatro sean reinterpretados con nuevas propuestas. Además, destacó que Lolita Cortés es quien está cometiendo actos de irrespeto contra su colega, Arath de la Torre, quien participa en este proyecto.

“No chin…, carajo. ¿Cuál falta de respeto? ¿A quién? ¿Al cadáver de Gonzalo Vega? ¿A su espíritu que vive en el olimpo del teatro? ¿Qué idiotez es esa? O sea, por qué las nuevas generaciones no van a poder ir al teatro a ver la obra, nada más porque un actor que ya se murió la hizo y, como ya la viste, no quieres que nadie más que tú y tus hue… que no la monten. Lolita, no chin… Deja que hagan ‘La Señora Presidenta’. ‘Es una falta de respeto…’ No, es una falta de respeto tuya a Arath de la Torre”, dijo René Franco.

¿De qué trata ‘La Señora Presidenta’?

‘La Señora Presidenta’ es una comedia teatral escrita por Bricaire y Lasaygues, adaptada al español y popularizada en México por el gran actor Gonzalo Vega. Estrenada en 1992, la obra fue un rotundo éxito, consolidando a Vega como uno de los actores más versátiles y talentosos de su generación.

La trama sigue la vida de Martín, un hombre que se ve obligado a hacerse pasar por su estricta hermana gemela, Gabriela, tras una serie de enredos y malentendidos. La historia combina momentos de humor, crítica social y un despliegue actoral impresionante, ya que el protagonista interpreta ambos roles con maestría.

El trabajo de Gonzalo Vega en ‘La Señora Presidenta’ es considerado un ícono del teatro mexicano. Por ello, actores y miembros de la comunidad teatral, como Lolita Cortés, han expresado su preocupación por preservar el legado de la obra tal como fue concebida originalmente, pero René Franco está en contra de esta idea.

