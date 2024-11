Tamaulipas controla brotes de tuberculosis en ganado: UGRT

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- “No asustemos, ni alarmemos a los vecinos estadounidenses”, fue el llamado del presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), José Guerrero Gamboa, sobre los presuntos casos de tuberculosis que se detectaron en 8 ranchos de Tamaulipas en días pasados.

Y es que estas situaciones se presentan año con año en diferentes partes de la Entidad y no representa un problema serio para el hato tamaulipeco, por lo que se deben de cuidar las formas para evitar una situación con la clientela internacional al ser Tamaulipas una localidad exportadora por excelencia.

En entrevista para Expreso, Guerrero Gamboa, detalló cómo es que cada cierto tiempo aparecen posibles brotes de tuberculina, sin embargo, esta situación no se deja pasar por alto ya que efectúan las acciones necesarias para controlarlo y evitar su evolución.

Por tanto, se efectúan cuarentenas preventivas, como la acontecida actualmente en varios ranchos ganaderos del Estado donde se están aplicando las pruebas correspondientes para atender el tema.

“Se hacen cuarentenas preventivas y se inocula el animal, y si sale sospechoso, tienes que hacer una doble cervical, que normalmente sale negativo, y bueno, te repito, tenemos buen tiempo de no tener un positivo completo”, dijo Guerrero Gamboa.

De igual modo, destacó cómo es que en estas mismas fechas pero del 2023, se detectó en Tula un brote el cual fue erradicado totalmente con el sacrifico de 40 animales aproximadamente, sin un descontrol de la situación.

“El año pasado, en noviembre y diciembre, fue en Tula, era un hato pequeño, alrededor de 40 animales, y se eliminaron, se mataron todos los animales. Pero no hay que preocuparnos tanto, no hay que alarmarnos. Todos los años existen cuarentenas preventivas, todos los años existe el que esté haciendo la prueba y salgan sospechosos a tuberculina, pero no es un caso alarmante”.

Explicó que la situación en estas 8 unidades de producción, ya está controlada y subrayó cómo es que la prevalencia en este tema es muy baja en Tamaulipas, y volvió a exhortar a las autoridades y los medios de comunicación a que no alarmen con ese tipo de información que es mármol cada año.

“Pudo ser que en Aldama le hayan hecho las pruebas a un rancho con 100 vacas, y a lo mejor una salió con reacción a la tuberculina, y bueno, se hace una doble cervical, y después de la doble cervical, si sale positiva, se mata y se manda a un laboratorio en la Ciudad de México para hacer más el estudio y estar más certero de que tenga tuberculina, pero normalmente no es, normalmente salen negativos”.

“La prevalencia ha estado en bajo, no hemos tenido casos de tuberculina, entonces no hay que alarmar, porque acuérdense que alarmar en ese tema es alarmar también a los vecinos gringos, nosotros como Estado exportador nos interesa estar cuidando ese renglón y lo estamos haciendo bien en coordinación, te repito, con el gobierno del Estado, el gobierno federal y los productores, estamos trabajando y estamos haciendo nuestra tarea”.

En días pasados, se dio a conocer por parte del subsecretario de Desarrollo Pecuario del gobierno de Tamaulipas, Cuauhtémoc Amaya García, que en Tamaulipas se pusieron 8 ranchos ganaderos en cuarentena por posibles brotes de tuberculosis, situación que causó un ruido mediático que ya fue confrontado por la UGRT.

Por Antonio H. Mandujano