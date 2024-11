Hacen fraude con las actas de nacimiento

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Empresas “patito” se publicitan en páginas de Facebook para ofrecer el trámite de actas de nacimiento, piden un depósito y entregan un documento apócrifo.

Carlos Castillo, Titular de la 02 oficialía del Registro Civil en Tampico, explicó que un ciudadano cayó en esta mala práctica y todo se trató de un fraude.

Detalló que un señor acudió a las oficinas para tramitar otra vez su acta de nacimiento, situación que llamó la atención del titular de la dependencia.

“Traía un acta digital en nosotros al escanear el QR no aparecía, no nos leía. Le preguntamos al ciudadano de dónde había sacado el acta y nos comentó que en una plataforma de una red social”.

Dijo que los trámites se realizan directamente en la oficialía y el pago he referenciado a una cuenta de gobierno y no a un particular.

“Veo que sacaban actas certificadas, CURP y fue a una tienda a hacer el depósito, a una cuenta ajena al gobierno, era una cuenta de un particular”.

Recomendó a la población acercarse a la oficialía que tengan más cerca y no dejarse llevar por intermediario ya que únicamente se trata de un fraude.

Por. Javier Cortés

Expreso-La Razón