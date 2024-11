Cazzu y Pepe Aguilar se presentarán en el mismo escenario

La relación entre el clan Aguilar y Cazzu, expareja de Christian Nodal, sigue generando interés entre sus seguidores. Ahora, la argentina y Pepe Aguilar coincidirán en un evento musical que ya está dando de qué hablar: el Festival Bésame Mucho.

Este anuncio ha causado revuelo entre los fans, quienes no tardaron en expresar sus opiniones en redes sociales y hasta hay quienes están en desacuerdo que Pepe Aguilar se presente en el festival que se llevará a cabo en Austin, Estados Unidos.

El festival será una ocasión especial para ambos artistas. Por un lado, Pepe Aguilar continuará con el éxito que ha tenido en sus presentaciones, esta vez en solitario y sin la presencia de sus hijos.

Por otro, será el retorno de Cazzu tras una pausa en su carrera para dedicarse a la maternidad. Además, la polémica sigue rodeando a la rapera argentina luego de su separación de Christian Nodal, quien ahora está casado con Ángela Aguilar.

Cazzu y Pepe Aguilar estarán en un mismo escenario

Aunque no se espera un dueto entre ellos, el hecho de que Cazzu y Pepe Aguilar compartan escenario en el mismo evento ya es noticia. El Festival Bésame Mucho Austin se llevará a cabo el sábado 5 de abril de 2025 en el Circuit of The Americas, en Austin, Texas.

Las entradas para este esperado evento ya están disponibles y han generado gran interés entre los seguidores de ambos artistas.

Para Cazzu, esta será una oportunidad de reconectar con su público, mientras que Pepe Aguilar aprovechará el momento para demostrar por qué sigue siendo una de las voces más destacadas de la música regional mexicana.

Las polémicas de Ángela Aguilar y Nodal

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha sido objeto de debate, especialmente tras la polémica que involucró a la pareja y Cazzu, madre de la hija de Nodal.

Uno de los momentos más comentados recientemente fue el abucheo que Ángela Aguilar recibió durante los Kids’ Choice Awards 2024. En ese evento, donde fue presentadora y compartió escenario con Michael Ronda.

La cantante fue objeto de gritos que coreaban “¡Cazzu, Cazzu!”. Este momento ha dejado claro que las diferencias entre los fans de ambos artistas.

El Festival Bésame Mucho Austin podría ser un nuevo escenario para que los rumores y las comparaciones resurjan.

Por el momento, está confirmado que Ángela Aguilar no forma parte del evento, aunque se especula si podría asistir como acompañante de su padre, Pepe Aguilar.

