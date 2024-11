Daniel Bisogno estaría siendo víctima de brujería: Mhoni Vidente

Llega el día miércoles y con él, los astros y las constelaciones se alinean en armonía para traerte las mejores predicciones de la semana de la mano de Mhoni Vidente, mismas que puedes escuchar completamente en vivo en punto de las 11:00 a.m a través del canal oficial de YouTube de El Heraldo de México.

Uneté a la transmisión y no te pierdas ningún detalle sobre las reveladoras predicciones que la mejor y más acertada vidente de habla hispana tiene preparadas para hoy miércoles 20 de noviembre, desde fenómenos meteorológicos, lluvias torrenciales, terremotos, temas de política y conflictos armados, hasta los próximos acontecimientos que sucederán en el mundo del espectáculo, quédate y conoce los grandes secretos que aguardan en el futuro.

¿En dónde y a qué hora ver a Mhoni Vidente todos los miércoles?

El programa de Mhoni Vidente se transmite todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana, mismo que se transmite a través de la señal del Heraldo de México y que puedes seguir por medio del hashtag #PregúntaleAMhoni a través de las redes sociales como Youtube.

Recuerda que podrás interactuar con tu vidente favorita en tiempo real, pues Mhoni estará leyendo y contestando las mejores preguntas y peticiones del público totalmente en vivo, así que prepárate para conocer qué es lo que te depara el destino.

Selena Gómez podría ganar un Oscar

Mhoni Vidente habló sobre la participación de la famosa cantante Selena Gómez y de la actriz Karla Sofía Gascón en la película musical “En busca de Emilia Pérez” que se estrenará en el 2025, por la cual aseguró que alguna de las dos artistas podrían ganar el Premio Oscar por su gran actuación.

Gala Montes vs. Nicola Porcella

Mhoni hizo mención de la fuerte situación por la que está pasado Nicola Porcella luego del fracaso de su programa “Soltero cotizado”, el cual terminará antes de lo planeado debido a los bajos niveles de audiencia que tuvo, explicando que el actor peruano no tiene talento y que es una persona convenenciera ya que se alejó de su supuesto amigo Agustín Fernández cuando este estaba siendo funado para no perder a sus seguidores.

En medio de dicha situación se desató una fuerte controversia luego de que Nicola Porcella dejará de seguir a Gala Montes luego de que la cantante diera una serie de declaraciones en contra de Agustín, acción que la intérprete se tomó con sarcasmo expresando a modo de burla que no había podido dormir porque la dejo de seguir.

Daniel Bisogno se pone grave

Mhoni Vidente habló sobre el estado de salud de Daniel Bisogno quien recientemente tuvo una fuerte recaída, por lo que fue trasladado a un hospital en donde se encuentra internado actualmente, momento que fue aprovechado por unos maleantes quienes ingresaron a su casa para robarla, una mala racha la cual según Mhoni estaría siendo provocada por brujería.

Mhoni predice al ganador de la Copa Libertadores

Acerca de la gran final de la Copa Libertadores 2024 que se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre entre los equipos de Atlético Mineiro y Botafogo, Mhoni Vidente aseguró que este último será el conjunto que se alzará como el ganador indiscutible del encuentro.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO