El sabor de los moches

Hace varios sexenios, los alcaldes se quejaban de la manera que se centralizaba el manejo de los recursos por parte de la administración estatal.

En el inicio del sexenio de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES se daban quejas en silencio de los ediles, pues las obras venían palomeadas de la Secretaria de Obras Públicas.

Con la obra, llegaba el constructor que se encargaría del trabajo, dejaban sin capacidad de maniobra al alcalde en turno para repartir los trabajos.

En aquel momento, conversamos con dos ediles por separado, como fue el caso de PEPE GUDIÑO CARDIEL de Jaumave y ARSENIO RODRÍGUEZ CASTILLO, de Padilla.

La situación era la misma, la obra la ejecutaban con recursos estatales y municipales, beneficiaban a los habitantes, sólo había un problema, los alcaldes no podían cumplir con los compromisos de campaña.

Los alcaldes pretendían las obras públicas para entregarlas a constructores que los patrocinaron durante su campaña, pero sin lugar a dudas también peleaban su porcentaje.

No eran los únicos alcaldes molestos con el Secretario de Obras Públicas, pues la situación se repetía en todos los municipios. Entre más grande la ciudad, más grande la obra y por consecuente la inversión.

Como dicen ellos, de la obra siempre sobra, un diez por ciento cuando eran más tranquilas las tarascadas, con el sexenio de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA aumentó hasta un 35 por ciento o más en algunos casos, el monto de los moches.

Ahora, los actuales alcaldes no se encuentran muy de acuerdo con la entrega de los organismos paraestatales de agua potable a la Secretaria de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, por iniciativa de Congreso del Estado.

RAÚL QUIROGA ALVÁREZ es quien pretende tomar el control de las Comapas y Juntas de Agua de los municipios de ciudad Victoria.

Junto a RAÚL QUIROGA se constituye la banda del agua, de la que forman parte, el Secretario Técnico, MARIO MEJÍA VEGA; el subsecretario de Infraestructura Hidráulica, Ing. AMÉRICO RENDÓN DUEÑEZ, el director de Distritos y Unidades de Riego, Ing. LUIS MANUEL CAMACHO MARTÍNEZ, y el subdirector de Programas Estatales y Federalizados, Ing. BERNARDO NAVARRO TOVAR.

El primer amparo fue interpuesto por el alcalde de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ inconforme con la intención de quitarle el control de la Comapa.

Sin embargo, la sorpresa es que ahora la lucha legal la inicia el alcalde de Matamoros, ALBERTO GRANADO FABILA en su calidad de presidente del Consejo de Administración de la Junta de Aguas y Drenaje al promover un juicio de amparo en contra del Poder Ejecutivo Estatal y el Congreso del Tamaulipas para impedir la orden de instalar un nuevo consejo se administración de la Junta de Aguas y Drenaje.

El juicio de amparo es promovido por JUAN VILLAFUERTE MORALES en su calidad de representante legal del organismo descentralizado paramunicipal y por ABRAHAM RODRÍGUEZ PADRÓN, representante legal de la Canaco y por OSCAR ALBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA, representante legal de la asociación civil Consejero de Colonias.

Que sea BETO GRANADOS, el alcalde consentido de la 4T es lo que sorprende, su amparo es para rechazar la designación de manos del organismo operador de agua.

La Junta de Agua desde hace trienios era controlado por manos externas, como la Canaco y la familia ALMANZA ARMAS, siempre en medio de sospechas de actos de corrupción y evidentes malos manejos. Ahora, buscan un amparo para seguir por el mismo camino de suciedad, no olvidan el sabor de los moches.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com