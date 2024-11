Luchador en el ring y en la vida real…

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En sus 36 años de carrera como luchador, Príncipe Orquídea enfrentó a innumerables rivales habilidosos, duros y despiadados.

A ellos les respondía de la misma manera pese a ser un gladiador de la línea de los exóticos.

Los enfrentamientos llegaron a ser encarnizados en los escenarios en los que se presentaba.

Probó en muchas ocasiones el dulce sabor de la victoria cuando lograba derrotar a sus enemigos.

Sin embargo, hoy enfrenta una de las batallas más difíciles de su vida, la cual libra contra un oponente verdaderamente peligroso: la leucemia mieloide crónica.

Moisés de la Torre Zamora, su nombre real, empezó su carrera en el auditorio municipal de Tampico con el nombre de Cascabelito y desde entonces ha subido a los encordados en diferentes lugares del país y del estado.

Con su físico imponente, su altura y su peculiar estilo, se ganó la admiración de propios y extraños.

Pero este año, algo lo detuvo de manera inesperada al ser diagnosticado con leucemia.

Ante ello, decidió darle pelea a esa enfermedad con buen ánimo.

Sabe que para seguir enfrentando este mal debe conseguir los medicamentos que requiere para su tratamiento.

Por ello, se ha organizado una función en la que se realizarán 5 luchas a beneficio de Príncipe Orquídea.

Se desarrollará el viernes 29 de noviembre a partir de las 20:30 horas en el auditorio municipal, el mismo lugar que lo vio surgir como una figura del pancracio.

Gracias a la intervención de la Alcaldesa, Mónica Villarreal Anaya, se consiguió que sea en ese recinto ese importante evento benéfico.

En rueda de prensa, estuvo acompañado de varios de los luchadores que participarán en la función.

Adelantó que también subirá al ring pero no luchará como en sus mejores épocas por recomendación de su doctor.

“Voy a subir 3, 5 minutos porque tengo prohibido luchar, con mi personaje que tanto me ha dado, satisfacciones, subo por última vez, lucho por última vez en el auditorio municipal como exótico, él me vio crecer y me vio empezar como profesional hace muchos años como Cascabelito, inicié ahí y terminó como orquídea ahí mismo”, expresó.