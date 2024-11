Pasajeros de juego mecánico quedan varados más de dos horas en el aire por una falla

Los visitantes de un parque de diversiones del sur de California viveron momentos de pesadilla, cuando una atracción experimentó dificultades técnicas que provocaron que se detuviera a mitad del ciclo, dejando varado a sus ocupantes.

Los hechos ocurrieron en el parque Knott’s Berry Farm, en Buena Park, el pasado lunes a las 14:00 horas, cuando el juego giratorio “Sol Spin” dejó a los pasajeros atrapados en el aire durante el recorrido con las piernas colgando.

Los funcionarios dijeron que siguieron los procedimientos de emergencia del fabricante de la atracción y del parque de diversiones para evacuar de manera segura a los 22 usuarios más de dos horas después, a las 16:30 p.m.

No se reportaron heridos, pero por precaución, las autoridades dijeron que dos visitantes fueron transportados al hospital para una evaluación más detallada.

Según el sitio web del parque, “Sol Spin” es una atracción giratoria de alta velocidad que hace girar a los pasajeros en tres direcciones simultáneamente. Los pasajeros de las góndolas sin piso que giran libremente tienen la sensación real de estar en el aire mientras están suspendidos y dan volteretas sobre el suelo.

Ninguno de los visitantes quedó de cabeza

A person is taken out of #KnottsBerryFarm on a gurney after 22 people were stuck on the #SolSpin ride for two hours in #BuenaPark. @knotts @ocregister pic.twitter.com/QNcFU2wK8v

— Jeff Gritchen 🇺🇸 (@jeffgritchen) November 19, 2024