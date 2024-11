VIDEO: Se incendia edificio histórico de Manhattan

La tarde de este miércoles 20 de noviembre se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia y Bomberos luego de que se confirmara un incendio en la parte más alta del edificio 451 Broome Street, ubicado en la zona de Manhattan, en Nueva York, hasta el momento se desconoce el origen del siniestro y tampoco se tienen registros de personas heridas derivado de las intensas llamas.

Alrededor de las 14:10 (hora de México) la cuenta oficial del Departamento de Bomberos de Nueva York informaron sobre una fuerte movilización de vulcanos tras el reporte de emergencia ciudadana. En cuestión de segundos los cuerpos de seguridad subieron a la parte más alta del inmueble.

“Las unidades del FDNY continúan trabajando para extinguir focos de fuego en el techo”, se lee en Twitter

Horas antes de la llegada de los vulcanos, en plataformas digitales se pidió a la ciudadanía neoyorquina tomar precauciones debido a que existían cierre de vialidades e irrupción de camiones de transportes por un siniestro reportado cerca de Broome Street y Broadway, por lo que se invitó a usar vías alternas.

The FDNY is currently operating at the scene of a 2-alarm fire at 451 Broome Street in Manhattan. pic.twitter.com/iLnZsws5Im

— FDNY (@FDNY) November 20, 2024