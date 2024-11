Agreden a coordinador de Bomberos Voluntarios

El coordinador de Bomberos Voluntarios, Salvador Vargas fue agredido por un vecino este jueves en Altamira.

Los hechos ocurrieron en la base de la corporación, ubicada en el fraccionamiento Arboledas.

“A lado de la base tenemos un vecino que le molesta mucho que se estacionen enfrente de su casa, no tiene cochera habilitada, no tiene vehículo, independientemente de eso nosotros evitamos estacionarnos ahí”.

Detalló que el señor no padece de sus facultades mentales, simplemente está mal, se enoja que se estacionen enfrente de su casa, se molesta bastante con cualquiera.

Salvador Vargas, explicó que alrededor de las 11 de la mañana, llegó a la base la unidad 03 que había acudido a un servicio.

Para estacionar la 03 en la cochera, los elementos movieron por un momento la camioneta 06 hacia enfrente, posteriormente el señor sale a fijarse y la camioneta estaba ligeramente frente a la casa del vecino.

“Salgo yo y él se va a tirar dos o tres golpes que fueron ineficientes, no me hicieron nada y yo opté por no corresponder la agresión y solamente alcé mi brazo, eso fue lo que pasó, simplemente no le gusta que se estacionen enfrente, nosotros tratamos de que nadie se estacione ahí”.

Óscar Figueroa

La Razón