Estas son las entidades con más inconformidades ante la Profeco en el Buen Fin

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado fin de semana del 15 al 18 de noviembre tuvo lugar el denominado Buen Fin, periodo en el cual diversas marcas realizan rebajas de precios para la población en general con el fin de que se adquieran sus productos de acuerdo a la necesidades de la gente.

Aunque ya es una tradición este tipo de promociones, las inconformidades no se hicieron esperar, y en este caso la capital del país fue en donde más se presentaron, según el informe publicado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dependencia que se encarga de regular este tipo de asuntos.

De acuerdo a la información, la Ciudad de México fue la entidad en la que más personas presentaron una inconformidad ante el personal de la Profeco, ya que se registró un total de 74 afectaciones; continuó el Estado de México con 32; Jalisco con 28; Veracruz con 25; Nuevo León con 18; Oaxaca con 16; Coahuila con 14; y Tamaulipas con 11.

En este contexto, durante estos cuatro días del Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor asesoró a 14 mil 651 personas consumidoras a través de los módulos, las brigadas móviles y el teléfono del consumidor.

Derivado de ello, el 77.8% fue conciliado, mientras que el 16.7% sigue en trámite; 2.3% no se obtuvo contestación por parte de la persona consumidora; el 1.7% no se logró conciliar, 1.2% se canalizó a otra dependencia para su atención; y 0.3% no se contó con los datos suficientes para proceder con la conciliación.

En cuanto al tipo de inconformidades, estas fueron las más comunes:

•Cancelaciones de compra.

•No se respetó el precio anunciado.

•Se incumplió la promoción.

•No se aplicó la oferta.

•Se negó la entrega del producto.

•No se cumplió con los plazos de entrega.

Tras esto, la Profeco contribuyó a que las personas afectadas tuvieran de regreso su dinero, ya fuera en especie o en efectivo, lo que representó un monto total de un millón 690 mil 316.42 pesos.

Con información de EXCÉLSIOR