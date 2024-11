Melanie habla sobre su caso con Paola Rojas

CIUDAD DE MÉXICO.- Melanie de 20 años de edad quién sufrió agresión por parte de su novio Christian N saliendo de una fiesta de Halloween en Tamaulipas, habló este jueves en el programa de DPC con Paola Rojas, expuso que se siente muy triste e impactada por lo que tuvo que vivir. Melanie fue sujeta a varias cirugías de reconstrucción de rostro, los médicos lograron salvarle el ojo izquierdo donde recibió la mayoría de los golpes.

“Uno enamorado piensa que no lo va a volver a hacer” relató Melanie después de pregúntale si había notado algún indicio de violencia en Christian, ella dijo que la había empujado en alguna ocasión porque era muy celoso y posesivo, sin embargo, jamás pensó que llegaría a los golpes, ya que llevaban 1 año de relación.

Melanie les pide a las autoridades que no olviden su caso, ya que, a pesar de contar con protección, nadie le ha informado sobre el avance de la detención, incluso relató que vecinos y gente en redes sociales le mandan fotografías de “supuestos” jóvenes parecidos a Christian, con el fin de encontrarlo.

Christian N continúa prófugo de la justicia; relató que cuando estaba en el hospital recibió mensajes de texto de él, donde le pedía “piedad”, ya que si lo atrapaban pasaría muchos años en la cárcel.

En entrevista le agradeció a su amiga Danna Paola por haberla ayudado a enfrentar a su agresor: “Si Danna no hubiera estado ahí, no sé qué hubiera pasado conmigo; no estaría contando mi historia”, narró.

Hay una orden de aprensión girada por tentativa de feminicidio en contra de Christian “N”, sin embargo, a la fecha no hay indicios de dónde pudiera estar.

Con información de EXCÉLSIOR