Aumentan drones con explosivos

El tema de la aparición cada más frecuente de drones cargados con explosivos que aunque las autoridades policiacas y de investigación digan lo contrario, se siguen dando con mayor agilidad y no tan solo eso pues ya han provocado pánico hacia el interior de las todas las fuerzas federales y del estado dada la letalidad con la que son utilizados tanto es así que ya han fallecido por lo menos tres elementos de seguridad.

Por tanto es inadmisible y hasta irresponsable que las distintas instancias policiales sigan minimizando el peligroso hecho aduciendo también que todo este entuerto está bajo control y que al final de día los drones son utilizados y en contra entre las mismas bandas delictivas.

Lo cierto de todo es que esta modalidad se acrecienta día con día y lejos que la autoridad correspondiente realice una verdadera investigación en torno al peligroso suceso y tratar al menos controlarlo prefieren hacer caso omiso pese a que debido a los drones continúa aumentando el número de víctimas.

Por otro lado es muy grave que las autoridades policíacas o las encargadas de emitir recomendaciones en caso de riesgo como el que tiene tensionado en primer lugar al municipio de San Fernando y algunos ejidos de la región, nada dicen respecto a tomar medidas necesarias y con ello evitar que haya situaciones que lamentar.

Lo anterior viene a colación debido a que la Secretaría de Educación LUCÍA AIMÉ CASTILLO PASTOR de manera puntual y urgente solicito se le indicará si debido a los brutales y violentos acontecimientos suscitados en varios puntos de San Fernando las clases y toda actividad relacionada tenía que ser suspendida o no.

Al respecto tuvieron que ser los mismos padres de familia conjuntamente con directores de escuelas quienes debido a la grave irresponsabilidad de las autoridades de seguridad del estado decidieron suspender las clases.

Desde luego que este tipo de “acciones” echa por tierra todo que supuestamente se dialoga, coordina, planea y se ejecuta en las muy mentadas reuniones de seguridad donde convergen todas las fuerzas federales y estatales del orden así como las diversas dependencias que tienen que ver con el multicitado tema de la inseguridad, los hechos desnudan la ineficacia de tales cónclaves y de ello, hay constancia.

En tanto debido a los fuertes recortes presupuestales hechos por la federación a Tamaulipas en materia de salud afectarán en gran medida no solo a la construcción de hospitales sino también el infame recorte dejará a decenas de nosocomios sin los arreglos más elementales y que urgentemente se requieren para atender lo básico en favor de las miles de personas que de una manera deben recibir atención de calidad.

Lo más triste del caso es que el gobierno federal sigue firme en engañar a la población en un tema tan sensible como lo es la salud, sin embargo esto parece no importarles tan es así que lo demuestran en el brutal recorte presupuestal que hace al área de la salud en todos los sentidos.

En otro tema el muy exitoso programa que tiene en marcha el Gobierno del Estado a través del Sistema DIF Tamaulipas que atinadamente titula la doctora MARÍA DE VILLARREAL “Transformando Familias” llegó ahora al bullicioso municipio de Ocampo donde fue recibido por cientos de familias así como de la región.

Ahí se vieron beneficiadas con los productos y servicios de las distintas dependencias públicas del gobierno federal, estatal y municipal como así se ha desarrollado en las distintas regiones del estado.

Desde muy temprana hora se instalaron módulos de atención entre ellos de la Secretaría de Educación que ofrecieron programas de estudios de preparatoria abierta y equivalencias a bachillerato, así como trámites de duplicados de certificados escolares.

Destaca también los beneficios y apoyos otorgados por la Secretaría de Salud que ofrece atención especializada en lactancia materna y tamiz metabólico entre otras muchas cosas.

En tanto el alcalde capitalino LALO GATTAS BAEZ dentro de sus constantes actividades continúa fortaleciendo el vínculo de colaboración con el sector de la maquila.

Esto se pudo constatar luego de reunirse con directivos de la Maquiladora Nieng Hsing con el objetivo de estrechar la relación y seguir colaborando para garantizar su operatividad en la capital del estado.

En su recorrido el edil municipal fue acompañado del titular de Desarrollo Económico y Turismo LUIS GARCÍA MARTÍNEZ y la asesora en política económica BRISEIDA CÉSPEDES quienes reconocieron la maquila como un pilar importante en la generación de empleo, crecimiento y desarrollo de la ciudad.

El edil reconoció el compromiso de la empresa la cual lleva 26 años de estar colaborando en la ciudad generando más de 800 empleos además de contar con planes de expansión es por ello que cuentan con todo el apoyo municipal.

Por: Miguel Ángel Aguilar Rodríguez

Correo: maguilar96@hotmail.com