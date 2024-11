‘Debemos inspirar a través de la cultura’

TAMPICO, TAMAULIPAS.- “Inspirar a otros es lo que debemos hacer para que cambien las circunstancias en el país”, comparte el primer actor Edgar Vivar.

El histrión participa como jurado en la 8va edición del Festival Internacional de Cine Ciudad Madero (FICCMADERO), que dirige el cineasta y productor Adrián Contreras.

El actor revela que el arte y la cultura pueden ayudar a que las nuevas generaciones puedan ir cambiando poco a poco las condiciones que enfrenta nuestro país en los últimos años.

“Es sumamente importante porque no voy a abundar, sabemos los tiempos que estamos viviendo ; entonces se tiene que promover la cultura, no hay otra manera de allanar las cosas adversas que estamos viviendo, si no es a través de la empatía, de la cultura en general. El poder entender al individuo hacia adentro. Las expresiones así mismo, para tener empatía con las demás y su entorno y su país, y todo esto se logra a través d la cultura.

La ignorancia que puede pasar no solamente en un contexto en general”, comentó.

Vivar, lanza un mensaje a través de su quehacer y si a través de eso se puede inspirar a las personas y por reflejo buscan seguir y superarte, está perfecto.

“Los conmino a que vean y lo difundan, para que de esa misma manera puedan llegar a todas estas generaciones que vienen a que ellos también creen y crean “.

Vivar formó parte del elenco estelar del programa de televisión “El Chavo del Ocho” , participó en obras teatrales como Marcelino Pan y Vino y en Roma el amor es broma, e hizo un papel cómico como cantante en la zarzuela Luisa Fernanda, además de actor de doblaje con mas de 50 años de experiencia actoral.

“Lo que quiero decir, es que si a través de mis palabras de lo que humildemente he hecho, puedo inspirar a otra gente a otros a creer: primero a creer en sí mismos, segundo a crear cosas bonitas, esa es la vida. La vida es bonita, es tratar de hacer cosas bonitas”, dijo.

La 8va edición del Festival Internacional de Cine Ciudad Madero (FICCMADERO), que se llevará a cabo del 21 al 24 de noviembre, cuenta entre el Jurado con Edgar Vivar .

En el panel , se incluye a Moisés Suárez, Sharon Ordóñez, Jorge Magaña, Isaac Basulto, Javier Ruiz, Óscar Hernández y Adrián Contreras.

El festival se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes de la región, ofreciendo un espacio para que cineastas emergentes y consolidados puedan compartir sus obras con el público.

En el encuentro de cineastas, se presentará un total de 200 producciones, que comprenden 130 cortometrajes y 70 largometrajes, tanto de origen nacional como internacional, entre estos, un total de 20 realizados por productores de la zona sur de Tamaulipas.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón