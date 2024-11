Justicia señor fiscal

Sin duda es positivo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas creará una plataforma para que los ciudadanos que hayan sido víctimas de delito, puedan presentar denuncias en línea, y evitar trámites engorrosos, las esperas tediosas y demás, simplificando los procesos.

Esto se utilizará para presentar denuncias de delitos como: Delitos para la Denuncia Digital: Abandono de Obligaciones Alimenticias, Abuso de Confianza, Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, Allanamiento de Morada, Ciberacoso, Cobranza Extrajudicial Ilegal, Delitos contra los Derechos Reproductivos, Daño en Propiedad, Delitos Electorales, Despojo de Cosas Inmuebles o de Aguas, Discriminación, Extorsión, Privación de la Vida y Maltrato Animal, Robo Simple, Usurpación de Identidad / Robo de Identidad y Fraude.

Pero ello no tendrá mayores y mejores resultados si no hay por parte del Ministerio Público y la Policía Investigadora eficacia en la investigación y en la ejecución de las órdenes de aprehensión.

El titular de la Fiscalía General de Justicia, IRVING BARRIOS MOJICA, no ha dado a conocer el número total de las órdenes de aprehensión recibidas y cuántas han sido ejecutadas. ¿Cuántas carpetas de investigación han sido creadas y cuantas siguen abiertas?

IRVING BARRIOS tiene sobrada experiencia y no desconoce la prioridad que es la procuración de justicia para que el ciudadano sienta que se le ha hecho justicia. Hay asuntos sin resolver, delincuentes sin detener.

Existen asuntos sensibles como casos de secuestros, extorsión, homicidios dolosos y otros como el robo a casa-habitación y empresas los cuales persisten siendo un agravio a la ciudadanía.

Se dice que en Tamaulipas diversos delitos han descendido, pero para miles de familias y ciudadanos, éstos continúan cuando los delitos de que han sido víctimas se encuentran en la impunidad, los responsables se pasean por las calles, y sobre todo no hay por parte de la autoridad un apoyo a la víctima.

Al fiscal BARRIOS MOJICA le gustó el clima de Ciudad Victoria y el agua de “La Peñita”; incluso ya establece su empresa aquí. Pero si quiere pasear por las calles de Tamaulipas, ir a almorzar gorditas o al cine sin ser señalado, y sentirse un victorense más, bien debiera hacer mayores esfuerzos por cumplir con todos los objetivos que tiene la Fiscalía.

El tiempo que le resta a IRVING BARRIOS como Fiscal General en Tamaulipas bien debiera emplearlo en abatir todo el rezago que tiene en la ejecución de las órdenes de aprehensión, la debida conclusión de las carpetas de investigación -no el “carpetazo”-, pues lo que haga en los meses y los años que le restan para concluir su función será la imagen e idea que tengan de él los victorenses, los tamaulipecos, y no la de ser el sicario, el verdugo, el brazo armado de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA.

…ACORDES y DESACORDES….

EL Congreso del Estado sesiona hoy con carácter de reservado para resolver sobre la procedencia de desafuero del magistrado EDGAR DANES ROJAS, presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas.

La Comisión Instructora que analizo la solicitud del Ministerio Público de retirar el fuero DANES ROJAS para procesarlo acusado de delitos sexuales. Estimó que era procedente por lo cual hoy en sesión reservada pero que es ya de sobra conocido el asunto el pleno emitirá su aprobación.

Este es el primer desafuero que se da en contra de un magistrado en Tamaulipas……

NO únicamente las denuncias presentadas por el Gobierno del Estado ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en contra de exfuncionarios públicas de la pasada administración estatal deben ser prioritarias para el titular de la Fiscalía JESUS EDUARDO GOVEA OROZCO. También deben ser relevantes y de igual forma atendidas aquellas denuncias presentadas por los ciudadanos.

También existen en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción denuncias en contra de exservidores y funcionarios públicos las cuales deben ser investigadas y llevadas hasta sus últimas consecuencias.

Hay denuncias sobre despojo de terrenos que pertenecían a personas humildes, asignación de contratos de obras y adquisición de bienes y servicios en los cuales familiares y socios de funcionarios participan.

En muchos de los actos de corrupción cometidos en los gobiernos, no únicamente están implicados servidores públicos, también particulares, jugosos negocios que no serían posible con el cuantioso saqueo al erario; pero sobre todo, el cubrir la huella.

El estricto control que hoy existe en la administración pública en la aplicación de los recursos hace difícil el poder meter mano en ellos para el enriquecimiento ilícito, y esas así que debieran investigarse a empresas privadas que han participado en una serie de contratos ilícitos, pero sobre todo, satisfactorios para algunos funcionarios gubernamentales….

LA Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) cerrará este año con un importante despegue en su infraestructura, además de fortalecer el crecimiento académico para ampliar las oportunidades de estudios en el nivel superior y bachillerato, expresó el rector DAMASO ANAYA ALVARADO.

Además reiteró que su administración está enfocada en atender las prioridades académicas y de infraestructura en las distintas dependencias de la UAT.

Dijo que por primera vez se concluye un año en el que cada una de las 26 dependencias académicas tienen en promedio dos nuevas obras de infraestructura, como aulas, laboratorios y otros espacios.

Subrayó que los avances se han logrado gracias a un manejo transparente de los recursos y al firme compromiso de asegurar que todas las obras de mejoramiento sean en beneficio directo del alumnado….

COINCIDO con los comentarios de mi amigo y compañero ROGELIO RODRIGUEZ en su columna Confidencial, titulada “Guardia Estatal de Tránsito, ¿fracaso?”.

Como bien lo señala, el parque vehicular se ha incrementado de manera exponencial y con ellos los accidentes de tránsito, pero también los kilómetros de calles y carreteras que se deben vigilar.

Y como lo apunta ROGELIO RODRIGUEZ: ”No hubo planeación previa y las consecuencias de ello están repercutiendo terriblemente en la ciudadanía”.

Ante ello agregaría que la Guardia Estatal de Tránsito creada de manera improvisada no fue dotada de los elementos debidamente capacitados y patrullas que se necesitan ante la cantidad de accidentes que se registran y la vigilancia que deben hacer.

Por ello totalmente de acuerdo con los señalamientos del autor de Confidencial; la Guardia Estatal puede ir al fracaso si no se le dota de todos los recursos humanos y materiales y el presupuesto suficiente para cumplir los objetivos, en caso contrario, los ciudadanos padeceremos las ocurrencias del secretario de Seguridad Pública, SERGIO HERNANDO CHAVEZ GARCIA….

POR ARNOLDO GARCÍA