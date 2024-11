Presupuesto a municipios

El Presupuesto de Egresos de la Federación del 2024 contempla apoyos significativos para los 43 municipios de la geografía tamaulipeca –quizás no en la misma medida en que éstos contribuyen (con la recaudación de impuestos), pero de que son importantes, claro que lo son–, y eso habrá de incidir en la prestación puntual de servicios públicos.

Claro, siempre y cuando esté disponible el recurso en tiempo y forma, relacionado con las participaciones, aportaciones federales, subsidios y convenios.

Hago esta aclaración porque en los últimos 24 años –12 con el partido albiceleste en la Presidencia de la República; 6 con el tricolor y 6 con el guinda–, se les han conculcado recursos a los ayuntamientos domésticos, hasta el grado de orillarlos a ir en busca de apoyo estatal, contratar empréstitos para saldar deudas o, simple y llanamente, para cubrir el quebranto ocasionado por la voracidad de las anteriores autoridades municipales, también debo reconocerlo.

Sin embargo, eso es harina de otro costal. Y en su oportunidad habré de ocuparme del tema.

Por ahora considero que Tamaulipas alcanzaría un incremento en las participaciones federales para ser invertidos en infraestructura carretera, portuaria, educativa y salud, al menos, gracias a las gestiones que, ante la Federación, ha realizado el gobernador Américo Villarreal Anaya.



Ayuntamientos sin dinero

A estas alturas del año, no sé con precisión cuántos alcaldes han solicitado ayuda al Gobierno del Estado para solventar el pago de salarios correspondiente a las dos quincenas de diciembre y aguinaldos, pero, según me han dicho, la cifra acaricia las tres decenas.

En términos cuantitativos el escenario no pasaría de ser una simple estadística –hasta el momento–, tomando en consideración que la cifra podría disminuir vía el otorgamiento de empréstitos y/o ‘adelantos’ –con cargo a los presupuestos municipales del 2025–, que, por cierto, aún no se han aprobado.

Sin embargo, hay que analizar, desde el punto de vista cualitativo, qué circunstancias pudieron provocar el quebranto financiero a cada uno de esos ayuntamientos que carecen de recursos económicos para cubrir en tiempo y forma sus obligaciones, aunque en algunos se pretexte que hubo relevos.

Ya no digamos en lo concerniente al pago de obras o proveedores –dado que los contratistas o abastecedores (de insumos) ya saben que la deuda prácticamente es incobrable, por este momento–, sino al aspecto laboral, pues la amenaza de conculcarles a los trabajadores los sueldos, honorarios y otras prestaciones de ley a las que tienen derecho, es tanto como jugar con el hambre del pueblo, aun cuando se tratare sólo de un amago.

Sobre todo, cuando sabemos que a los presidentes municipales que hoy piden ayuda y también a los que no, sus antecesores no les dejaron dinero en caja, por lo que tendrían buen pretexto para dejar de pagarle a la burocracia sindicalista y de confianza –ésta última contratada por otra gente–, las dos quincenas decembrinas, aguinaldos y honorarios, según sea el caso.

Por otra parte, cierto es que las participaciones federales no llegan a tiempo; y que los ayuntamientos han enfrentado cualquier cantidad de obstáculos para acceder a las prerrogativas de ley, pero también es una realidad que el Gobierno del Estado no asoma actitudes de abandono.

Sólo que analiza hasta dónde auxiliarlos, porque en algunos casos, es evidente, hay recursos para terminar bien el año.

Lo prueba el hecho de que la minoría de ayuntamientos (con que cuenta la geografía tamaulipeca) tiene en sus arcas dinero para cubrir, al menos, los salarios de la segunda quincena del mes en curso y de las dos del próximo, el aguinaldo, las compensaciones y otros imprevistos del gasto corriente; pero también sé que hubo ediles (hoy ex) derrochadores que no fueron capaces de prever en tiempo y forma el egreso –merced a su ineptitud para administrar el erario que su personal de mayor confianza, durante cerca de tres años, manejó como si hubiera sido fortuna personal–, hasta el grado de que se habla de que suman millones de pesos los que han podido comprobar en qué se gastaron al término de sus administraciones.

En fin, ya habrá tiempo de profundizar en cuanto al manejo erróneo del erario municipal por parte de los idos.

Sobre todo, en estos días, en que cada uno de los 43 ayuntamientos obligado está, legalmente, a enviar su proyecto de Ingresos al Congreso local para ser adecuado y aprobado, conforme lo permita el Presupuesto de Egresos que deberán autorizar los cabildos respectivos, para saber de dónde saldrá el dinero para hacer frente al gasto del año venidero.

POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

