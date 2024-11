Un feminicidio cada 10 minutos: #SinExcusas

Al asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer se le conoce como feminicidio, el cual es la manifestación más brutal y extrema de la violencia de género. A nivel global, todos los días son asesinadas 145 mujeres por el solo hecho de ser mujeres.

Este delito ocurre en todas partes, por lo que las alarmantes cifras de feminicidios que debieran preocupar a los gobiernos para mejorar su capacidad de prevención de estos delitos.

En Tamaulipas, recientemente, conocimos el caso de la señora Ericka, quien fue asesinada por su pareja; de acuerdo con notas periodísticas, Erika caminaba junto con sus seis hijas e hijos cuando Florencio, el padre de sus hijos, la atropelló con una camioneta Tahoe al negarse a subirse al vehículo.

Con este propósito, como cada 25 de noviembre, ONU Mujeres invita a todos los países a participar en los 16 días de activismo contra la violencia de género, este 2025 el eslogan de esta campaña es “Cada 10 minutos, una mujer es asesinada. #SinExcusas”. Este activismo iniciará el 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

El llamado es para toda la sociedad, para que se sume a las acciones orientadas a poner fin a la violencia contra las mujeres, invitando a reflexionar y actuar para erradicar esta violenta pandemia silenciosa que persiste en nuestras comunidades.

Sumarnos a esta campaña no debe de quedar solo en lo simbólico, usando prendas color naranja e iluminando edificios.

Se requiere ir más allá, para lo cual se sugiere que participemos en actividades que coadyuven a:

1.- Transformar las normas sociales nocivas, como los estereotipos y roles de género tradicionales.

2.- Fomentar la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres y niñas, no actuar frente a actos de violencia de género, nos hace cómplices.

3.- En contextos violentos, intervenir anticipadamente y evaluar los riesgos.

4.- Ofrecer acero al apoyo y protección a las mujeres y niñas sobrevivientes.

5.- Apoyar a las víctimas para que tengan acceso a servicios policiales y judiciales con perspectiva de género.

Un feminicidio cada 10 minutos no puede ser ignorado, no son hechos aislados, es una pandemia que debemos detener, #SinExcusas.

¿Usted qué opina?

POR NOHEMI ARGÜELLO SOSA