Critican a Raúl Araiza por «felicitar» a Erik Rubín tras la muerte de su mamá

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente, el conductor y actor Raúl Araiza, conocido como ‘El Negro’ Araiza, causó polémica en las redes sociales al hacer un comentario que muchos consideraron inapropiado en el contexto de una tragedia familiar. El martes 26 de noviembre, durante la emisión en vivo del programa Hoy, Araiza expresó sus condolencias a Erik Rubín por la muerte de su madre, Myra Milaszenko. Sin embargo, lo que debería haber sido un mensaje de apoyo se convirtió rápidamente en un tema de controversia cuando Araiza usó la palabra «felicitar», algo que fue interpretado como un error de comunicación. A raíz de esto, los internautas no tardaron en manifestar su desacuerdo, señalando lo inoportuno del comentario del conductor de Hoy.

Todo ocurrió luego de que Andrea Legarreta, exnuera de Myra Milaszenko, agradeció públicamente las muestras de cariño recibidas por parte de amigos y seguidores. En ese momento, Araiza intervino para dar su mensaje, refiriéndose al «homenaje» que se le hacía a la madre de Erik Rubín, pero lo que en principio parecía ser un gesto de apoyo se tornó en un foco de críticas. La palabra “felicitar” no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó en las plataformas digitales, donde muchos usuarios cuestionaron el sentido de su comentario.

¿Qué dijo Raúl Araiza?

Luego que Andrea Legarreta entre lágrimas recordó con gran cariño a la madre de su ex esposo, Erik Rubín, la conductora compartió brevemente cómo le dieron el último adiós a la abuela de sus hijas, con quien siempre tuvo una buena relación, ante esto, Araiza intervino y dijo:

“Ayer muchos que lo queremos lo estuvimos felicitando en cuanto a la vida de su mami, dándole el pésame… y pues sí, es una pérdida muy grande”.

Este mensaje fue interpretado por algunos como una falta de tacto, considerando que “felicitar” no es el verbo adecuado para referirse a la muerte de un ser querido. En las redes sociales, el conductor se vio inundado de críticas, con usuarios señalando lo inapropiado de la expresión. Sin embargo, otros defendieron a Araiza, sugiriendo que su intención era simplemente honrar la memoria de la madre de Rubín y celebrar su vida, más que centrarse en la tristeza de la pérdida.

Raúl Araiza aclara la confusión y responde a las críticas

Tras la avalancha de comentarios negativos, Raúl Araiza decidió aclarar la situación en una reciente entrevista con los medios. En su explicación, el conductor sostuvo que no había cometido ningún error, ya que su comentario estaba basado en un mensaje de Erik Rubín, quien había publicado un texto donde se refería a “felicitar la vida de mi madre”. Araiza mencionó que, al leer ese mensaje, él simplemente quiso reconocer la hermosa vida que llevó la mamá de Erik Rubín, motivo por el cual usó la palabra “felicitar”.

“Erik puso que felicito la vida de mi madre, un mensaje muy hermoso. Yo ya había hablado con él y lo felicité por la vida tan hermosa que llevó su madre, entonces ¿cuál error?”, explicó Araiza



“El negro” señaló que no se sentía afectado por las críticas recibidas, explicando que, en su opinión, los comentarios negativos en redes sociales no tienen mucho impacto en él. “Yo cometo muchos errores, la verdad es que no es rollo y es una onda entre nosotros, lo mío fue en privado con él. Ya estaría muy cañón que yo me enganche con eso, ni checo”, afirmó el conductor, mostrando una actitud relajada ante la polémica.

Con información de HERALDO DE MÉXICO